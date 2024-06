Florida zvládla i druhý krok směrem ke Stanley Cupu, McDavid zatím ve finále gólově mlčí

Také druhý domácí zápas proměnili hokejisté Floridy ve finále play off NHL ve výhru. Ve prospěch Panthers rozhodla třetí třetina, v níž zásluhou Evana Rodriguese (30) odskočili Edmontonu na rozdíl dvou branek. A zatímco minulý rok Aleksander Barkov (28) a spol. boj o Stanley Cup nakonec nezvládli, tentokrát za jeho ziskem vykročili excelentně. Jedinou branku Oilers, na jejichž ledě bude ve čtvrtek souboj o Stanley Cup pokračovat třetím duelem, dal Mattias Ekholm (34).

Ekholm ve 12. minutě prolomil finálovou neprůstřelnost Sergeje Bobrovského a poslal Edmonton do vedení 1:0. Švédský útočník se po asistenci Connora McDavida dostal do přečíslení dva na jednoho a střelou mezi betony nachytal ruského gólmana v brance Panthers. Oilers dali první gól ve finále od roku 2006 a v sérii se poprvé dostali do vedení, které jim ale příliš dlouho nevydrželo.

Domácí těsně před polovinou duelu zásluhou Nika Mikkoly srovnali a třemi góly ve třetí třetině stav zápasu otočili. Důležité trefy na 2:1 a 3:1 obstaral Rodrigues, jenž je s třemi přesnými zásahy nejlepším střelcem dosavadního průběhu finálové série.

Kanadský útočník se poprvé prosadil ve 44. minutě, kdy si našel odražený puk v levém kruhu pro vhazování a přesnou ranou do horní části branky vstřelil vítězný gól zápasu. Druhou branku přidal o devět minut později. V přesilové hře tečoval za Skinnera nabídku Antona Lundella a zařídil Panthers pohodlný dvoubrankový náskok. Definitivní podobu výsledku dal v čase 57:32 obránce Aaron Ekblad, jenž se trefil do prázdné branky a dal první gól ve finále Stanley Cupu.

