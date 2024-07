Frk po roce opouští Švýcarsko a vrací se do NHL. Na rok podepsal s Calgary

Český hokejový útočník Martin Frk (30) se po roce stráveném ve švýcarské lize v Bernu a Rapperswilu vrací do Severní Ameriky bojovat o NHL, kde podepsal jako nechráněný volný hráč roční dvoucestnou smlouvu s Calgary. V případě působení v prvním týmu Flames by si odchovanec Karlových Varů podle serveru capfriendly.com vydělal 775 tisíc dolarů. Frk má v NHL na kontě 124 zápasů za Carolinu, Detroit a Los Angeles.

V sezoně 2022/23 měl Frk dvoucestnou smlouvu v NHL se St. Louis, ale celý ročník strávil na farmě ve Springfieldu v AHL. Loni se po 13 letech vrátil ze Severní Ameriky do Evropy a zamířil do Bernu. V jeho dresu si připsal v 11 zápasech tři branky a čtyři asistence. V listopadu přestoupil do Rapperswilu, za který sehrál 22 utkání a zaznamenal čtyři góly a pět přihrávek.

V NHL má pelhřimovský rodák na kontě ze 124 utkání 41 bodů za 20 branek a 21 nahrávek. Naposledy dostal příležitost v nejlepší lize světa v sezoně 2021/22, kdy za Los Angeles sehrál šest zápasů a vstřelil dva góly. V AHL si připsal v 403 duelech základní části 317 bodů (167+150). V 37 zápasech play off měl bilanci 10+20. V roce 2017 získal s farmou Detroitu Grand Rapids Calderův pohár.