Boston posiluje na všech frontách. K Bruins se připojili obránce Zadorov a útočník Lindholm

Ruský obránce Nikita Zadorov (29) a švédský útočník Elias Lindholm (29) se v NHL stali novými akvizicemi Bostonu a oba míří do kádru Bruins po působení ve Vancouveru. Zadorov podepsal podle TSN šestiletý kontrakt na 30 milionů dolarů. Lindholm se rovněž jako nechráněný volný hráč upsal na sedm let za 54,25 milionu.

Zadorovovi, který přišel do Vancouveru v listopadu z Calgary, skončila dvouletá smlouva na sedm milionů dolarů. Bývalý hráč Buffala, Colorada a Chicaga za 12 sezon v NHL sehrál v základní části 642 zápasů a připsal si 146 bodů za 47 branek a 99 asistencí. Nasbíral také 701 trestných minut. V play off v 58 duelech zaznamenal osm gólů a 11 přihrávek.

Lindholmovi vypršela šestiletá smlouva na 29,1 milionu dolarů. Do Vancouveru zamířil v únoru z Calgary a má za sebou i angažmá v Carolině. Mistr světa z roku 2017 za 12 let v NHL nastoupil k 818 utkáním a nasbíral 557 bodů (218+339). Ve 40 zápasech play off má bilanci 13 branek a 14 asistencí.