Hertl potvrdil skvělý vstup do sezony, opět skóroval a je nejproduktivnějším Čechem v NHL

Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Tomáš Hertl (30) čtvrtým gólem v sezoně pomohl Vegas k výhře 6:4 nad Ottawou. Rodák z Prahy je s osmi body nejproduktivnějším Čechem v rozjíždějícím se ročníku NHL. Brankář Petr Mrázek (32) v duelu s Nashvillem zlikvidoval 31 střel, jeho Chicago i přesto prohrálo 2:3.

Hokejisté Vegas v domácím duelu s Ottawou dlouho tahali za kratší konec. Po 13 minutách ztráceli 0:2 a ještě v úvodu 57. minuty koukali hostujícím Senators na záda. Závěr jim ale vyšel fantasticky.

V čase 56:49 Hertl z pozice mezi kruhy zakončil pohlednou přesilovkovou akci a dal důležitý gól na 4:4. Přesně o minutu později poslal Golden Knights poprvé v zápase do vedení Keegan Kolesar a v 59. minutě pojistil výhru gólem do prázdné branky Ivan Barbašev.

Vegas vyhrálo podruhé za sebou a v úvodu ročníku má bilanci pěti výher a tří proher. Ottawa ztratila po dvou vítězných zápasech a v dosavadním průběhu sezony prohrála potřetí.

"Nebyl to náš nejlepší zápas, nemohli jsme se dostat do hry a udělali jsme spoustu zbytečných chyb. Nakonec jsme to ale zlomili a vybojovali jsme dva body. Za pár dní si na ten výkon nikdo nevzpomene, body nám ale zůstanou. Ukázalo se jak silný tým jsme," řekl po zápase Hertl.

Golden Knights potvrdili svou sílu v domácím prostředí, kde vyhráli popáté za sebou. "Přes 50 minut soupeř držel zápas pevně v rukou, nakonec jsme ale dokázali najít způsob, jak se dostat k bodům. Je to pro nás budíček, víme, že musíme být lepší," řekl Barbašev.

Nashville na první výhru čekal pět zápasů, teď se ale zdá, že tým se spoustou nových tváří našel recept a po zvládnutém zápase s Bostonem porazil i Chicago. Blackhawks nestačil ani další vydařený výkon Petra Mrázka, který ve čtvrtém z pěti zápasů chytal s úspěšností přesahující 90 procent.

"Řekl bych, že do poloviny zápasu jsme hráli výborně, pak jsme ale zaspali. To proti takovému týmu prostě nejde. Na startu sezony se sice trápili, mají ale neuvěřitelně nabitou sestavu. Každá jejich lajna je nebezpečná a proti nám to potvrdili. Stačilo jim pět deset minut, kdy jsme vypadli ze hry," řekl k zápasu obránce Chicaga Alex Vlasic.

Predators vyhráli podruhé za sebou i přes to, že se dál bodově trápí největší předsezonní posila Steven Stamkos. Ten v úvodních sedmi duelech získal jediný bod. Proti Blackhawks vyšel pošesté v sezoně naprázdno.

Zápas se lámal na přelomu 33. a 34. minuty. Rozhodčí nejprve odvolali gól Teuva Teräväinena na 3:0 a v zápětí Nashville snížil na 1:2. O tři minuty později Predators v oslabení zásluhou Gustava Nyquista srovnali a v závěrečné dvacetiminutovce rozhodl o druhé výhře v sezoně Brady Skjei.

Další zápasy

Prvním čistým kontem v sezoně se blýskl gólman Edmontonu Stuart Skinner. Kanadský brankář v duelu s Pittsburghem zlikvidoval 27 střel a výrazně se podepsal pod výhru Oilers 4:0. Třemi nahrávkami výhru kanadského celku režíroval Viktor Arvidsson.

Počtvrté v řadě prohráli hokejisté New Jersey. Devils v newyorském derby s Islanders padli 3:4 v prodloužení a po vydařeném startu ročníku výsledkově strádají. Ondřej Palát za domácí odehrál lehce přes 13 minut a ve statistice plus/mínus zaznamenal jeden záporný bod. Dál tak zůstává na jediném kanadském bodu za asistenci ze zápasu s Tampou Bay.