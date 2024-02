Hronek ovládl gólem souboj nejproduktivnějších Čechů NHL. Při výhře Devils se prosadil Palát

Útočník Ondřej Palát (32) devátým gólem v aktuální sezoně NHL pomohl New Jersey k výhře 4:3 nad Montrealem. Popáté v sezoně se prosadil obránce Filip Hronek (26), jehož Vancouver porazil Boston 3:2 v prodloužení. Branku dal také Filip Zadina (24), jeho trefa ale na výhru San Jose nestačila.

Palát v závěru druhé třetiny zavezl puk do útočného pásma, vyzval ke střele Šimona Nemce a z dorážky srovnal na 2:2. V 54. minutě se prosadil Nico Hischier a Devils se poprvé v zápase dostali do vedení. Vítěznou branku domácích dal o tři minuty později Jesper Bratt. New Jersey vyhrálo po dvou prohrách a z devátého místa Východní konference ztrácí na příčky zaručující play off pět bodů

Vancouver doma proti Bostonu protrhl čtyřzápasovou šňůru proher. Canucks prohrávali už 0:2, v posledních osmi minutách základní hrací doby ale srovnali a v prodloužení rozhodl Brock Boeser. Hronek při závěrečné hře bez brankáře napřáhl na modré čáře a v čase 58:49 poslal zápas do prodloužení. V dresu Bostonu nebodoval ani jeden z trojice Čechů.

Česká spolupráce z 50. minuty San Jose vykřesala naději na nadějný výsledek ze zápasu s Nashvillem. Obránce Jan Rutta s pukem objel branku, našel Zadinu a ten pohodlně snížil na 2:3. Více toho Sharks nestihli a padli 2:4.

Brankář Daniel Vladař Calgary pomohl k vítězství v tradiční bitvě o Albertu. Český gólman v duelu s Edmontonem inkasoval tři branky z 35 střel a Flames i díky jeho výkonu vyhráli potřetí za sebou. Vítězství 6:3 řídil dvěma góly a nahrávkou Noah Hanifin.

Z výhry se radoval také David Rittich, jahož Kings porazili Anaheim 3:2 po samostatných nájezdech. Český gólman zlikvidoval 22 střel, dva ze tří nájezdů a zápas zakončil s úspěšností 91,7 procenta. Jeho protějšek John Gibson pomol Anaheimu k bodu 48 zákroky.

