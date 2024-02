Kämpf se podílel v NHL gólem na kanonádě Toronta, Pastrňák přišel o produktivní sérii

Český útočník David Kämpf (29) se jedním gólem podílel na výhře Toronta 7:3 nad Vegas. Odchovanec Chomutova ukončil 23 zápasů dlouhé čekání na vstřelenou branku a prosadil se popáté v aktuální sezoně NHL. Naopak naprázdno vyšel v noci David Pastrňák (27), který tak přišel o produktivní sérii, neboť bodoval v pěti předešlých utkáních v řadě. Jeho Boston nakonec podlehl Calgary v prodloužení 2:3. David Rittich (31) pustil dvě branky z devatenácti střel při prohře Los Angeles 1:4 s Nashvillem.

Toronto ovládlo první třetinu 4:0, přičemž všechny góly vměstnalo mezi 10. až 17. minutu. Kämpf vstřelil druhou branku týmu, před kterou s Ryanem Reavesem dobře napadali rozehrávku domácích a vybojovali puk. Celou akci zakončil český útočník mazácky, když se neukvapil v prostoru před brankou, potáhl si kotouč do strany a zasunul jej nadvakrát podél betonu.

Dvěma góly přispěl k výhře Toronta Max Domi a konečnou podobu výsledku stanovil Auston Matthews, který dal 52. gól sezony v 55. utkání.

"Všechny čtyři lajny šlapou. Hrajeme krátká střídání, během kterých odvedeme maximum. Každý se drží plánu, hraje jednoduše a disciplinovaně. To jsou věci, které vyhrávají zápasy a přesně tohle aktuálně děláme," rozplýval se Domi po šestém vítězství týmu v řadě. "Možná Vegas neodehrál nejlepší zápas, ale pořád je to obhájce Stanleyova poháru a těžký soupeř," podotkl. Vegas scházel kapitán a nejproduktivnější hráč týmu Mark Stone, který by měl vynechal kvůli zranění v horní části těla pár týdnů.

Calgary vedlo v úvodní třetině 1:0 a 2:1, branky vstřelili Oliver Kylington a slovenský útočník Martin Pospíšil. Za Boston odpověděl v obou případech Charlie Coyle. V prodloužení Pastrňák nepřekonal v brejku Jacoba Markströma, hra se rychle otočila a z přečíslení tři na jednoho rozhodl Nazem Kadri.

Na vedoucí tandem ztrácejí už jenom jeden bod New York Rangers, kteří porazili New Jersey 5:1 a vyhráli podeváté v řadě. Devils byla málo platná střelecká převaha 40:18 a o nulu připravili Igora Šesťorkina až v 58. minutě. Dvě branky Rangers vstřelil Alexis Lafreniere.

Rittich inkasoval jako první, bekhendovou kličkou jej překonal v deváté minutě Jakov Trenin. Z přesilové hry pět na tři vyrovnal ještě v úvodní třetině Kevin Fiala. Rozhodující moment nastal v 35. minutě. Luke Evangelista nahodil puk z rohu kluziště na Ritticha, který nedostal kotouč pod kontrolu a z dorážky se prosadil Mark Jankowski. Výhru Nashvillu pojistili Colton Sissons a Jeremy Lauzon při risku Los Angeles bez gólmana.

"Nahodit puk na branku a vyhrát souboj okolo brankoviště, o tom byl zápas. Dohrávali souboje a v takových situacích musíme být přesnější. Zbytečně jsme si to komplikovali," uvedl trenér Los Angeles Jim Hiller.

Hokejisté St. Louis vytvořili nový klubový rekord pro nejrychleji vstřelené tři góly a porazili doma New York Islanders 4:0. Blues odskočili ve druhé třetině během 32 sekund z 0:0 na 3:0 a v 50. minutě zkompletoval hattrick Pavel Bučněvič. Brankář Jordan Binnington potřeboval na čisté konto 38 zákroků.

Bezchybný výkon podal i Pjotr Kočetkov, který zneškodnil 44 střel Floridy a dovedl Carolinu k výhře 1:0. Zápas rozhodl devatenáct sekund před koncem třetí třetiny Sebastian Aho. Hosté přišli o možnost vyrovnat rekord NHL v počtu venkovních vítězství v řadě. Jejích série se zastavila na čísle jedenáct.

