Kämpf z Toronta zamířil na listinu zraněných hráčů, Chytil z Rangers je naopak v pořádku

Vedení hokejistů Toronta zařadilo českého útočníka Davida Kämpfa (29) na listinu zraněných hráčů, a to se zpětnou platností k 16. listopadu. Detaily jeho potíží ve spodní polovině těla nejsou známé, neměly by ho však vyřadit ze hry na delší dobu. Klub o tom informoval na sociální síti X. Naopak v pořádku je Filip Chytil (25) z New York Rangers, který měl podezření na otřes mozku a měl by se brzy připojit k týmu.

Devětadvacetiletý mistr světa z letošního domácího šampionátu v Praze Kämpf hrál naposledy právě v sobotním utkání NHL proti Edmontonu a odehrál obvyklou porci minut. V této sezoně zatím zasáhl do 18 utkání a připsal si tři asistence.

Kämpf je na marodce. Livesport

Podle vyjádření generálního manažera Brada Trelivinga vynechá Kämpf příští utkání, v němž kanadský celek vyzve v noci na čtvrtek mužstvo Vegas. Ve hře má být ale jeho návrat do sestavy pro utkání, jež bude následovat – v neděli vyzve Toronto před svými diváky Utah.

"Odvádí pro nás skvělou práci při oslabeních, ale také v ostatních situacích. Bude nám chybět," citoval hlavního kouče Craiga Berubeho web elitní soutěže. Místo českého centra povolali Maple Leafs dvacetiletého útočníka Frasera Mintena z farmářského týmu Toronto Marlies z AHL.

Chytil se připojí k týmu

Chytil se zranil ve čtvrtek v zápase proti San Jose. Panovaly obavy, zda rodák z Kroměříže opět neutrpěl otřes mozku jako v minulé sezoně, kde kvůli němu v základní části vynechal 72 zápasů a nehrál od 2. listopadu do 9. května, kdy se vrátil do sestavy Rangers v play off. Zdroj agentury AP uvedl, že Chytil navštívil specialistu a jeho pauza kvůli zranění v horní části těla se odhaduje na dny.

Chytilova útočná řada s Willem Cuyllem a Kaapem Kakkem na křídlech sehrála velkou roli v úspěšném vstupu Rangers do sezony, v níž newyorský tým vyhrál 10 z prvních 15 zápasů. Do zranění český útočník zaznamenal čtyři branky a pět asistencí.

Bez Chytila vyhráli Rangers v neděli v Seattlu a na "tripu" po stadionech týmů Západní konference navštíví dnes Vancouver, ve čtvrtek Calgary a v sobotu Edmonton.