Konkurent Mrázka v brance Chicaga Brossoit musel na operaci, pravděpodobně nestihne start NHL

Hokejisté Chicaga se patrně budou muset na startu nové sezony NHL obejít bez brankáře Laurenta Brossoita (31). Kanaďan, který je novým parťákem Petra Mrázka (32), byl v úterý na operaci s meniskem pravého kolena. Jeho rehabilitace by měla zabrat pět až sedm týdnů. Blackhawks o tom informovali na klubovém webu.

Brossoit se upsal Chicagu jako volný hráč hned 1. července po otevření trhu na dva roky za cekem 6,6 milionu dolarů. V klubu, který v posledních letech prochází přestavbou, má vytvořit dvojici s 32letým Mrázkem, jemuž začne od nadcházející sezony platit nově rovněž dvouletá smlouva s ročním platem 4,25 milionu dolarů.

V minulé sezoně hájil Brossoit barvy Winnipegu. V základní části zasáhl do 23 zápasů, vychytal 15 výher, v průměru obdržel rovné dva góly na zápas a měl úspěšnost zákroků 92,7 procenta. Třikrát udržel čisté konto. V play off pak nastoupil na 18 minut, aniž by inkasoval.

Přípravný kemp začne Blackhawks v polovině září. První zápas o body je čeká 8. října na ledě Utahu.