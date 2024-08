Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) se těší na příchod Patrika Laineho (26) do Montrealu. Canadiens získali finského křídelníka minulý týden výměnou z Columbusu a podle jedničky draftu z roku 2022 je kanadský klub pro Laineho ideálním místem pro restart zámořské kariéry.

"Už se nemůžu dočkat začátku sezony, zvlášť po příchodu Patrika Laineho. Nejraději bych vynechal tréninkový kemp a rovnou začal ligu, protože se těším na ostré zápasy," řekl Slafkovský oficiálním stránkám NHL.

Canadiens získali Laineho spolu s volbou ve druhém kole draftu 2026 výměnou za obránce Jordana Harrise. Slovenského útočníka zastihla zpráva o výměně během NHL Europe Player Media Tour – tedy mediální akce pořádané v Praze.

"Zrovna jsem přistál v Praze, když mi to vyskočilo na mobilu. Byl jsem strašně šťastný. Už v roce 2016, když mi bylo 13 nebo 14 let, jsem byl jeho velkým fanouškem. Tehdy se rozhodovalo, jestli bude jedničkou draftu on, nebo Auston Matthews," vzpomíná slovenský útočník.

Laine odstartoval kariéru v NHL velkolepým způsobem, když v nováčkovské sezóně 2016/17 nastřílel za Winnipeg 36 gólů a v následující sezoně přidal dalších 44. V následujících letech však jeho produktivita postupně klesala a v lednu 2021 následovala výměna do Columbusu. Během čtyř sezon v dresu Blue Jackets vstřelil Laine 64 gólů ve 174 zápasech. V uplynulém ročníku stihl odehrát pouze 18 zápasů s bilancí šesti branek a tří asistencí.

Sezona pro něj totiž předčasně skončila 14. prosince, kdy si zlomil klíční kost. Šestadvacetiletý útočník se v lednu letošního roku navíc zapojil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, aby se mohl léčit z psychických potíží. V programu byl až do 26. července.

Ve 480 zápasech základní části NHL nasbíral celkem 388 bodů (204 gólů a 184 asistencí) a ve 24 zápasech play off přidal osm branek a stejný počet nahrávek. "Je dobré ho vidět v našem týmu a věřím, že je stejně nadšený. Jsem si jistý, že sem chce přijít a restartovat svou kariéru. Cítím, že Montreal je pro něj v tomto ohledu skvělým místem," řekl Slafkovský o svém novém spoluhráči.

Přestože v minulé sezoně hrál slovenský reprezentant v útoku převážně s Colem Caufieldem a Nickem Suzukim, je možné, že v té nové bude hrát ve stejné formaci s Lainem. Ve druhé formaci by finský útočník mohl naskakovat vedle uzdraveného centra Kirbyho Dacha a do prvních dvou řad se tlačí také Alex Newhook.

Slafkovsky věří, že Montreal má správné typy hráčů k tomu, aby se nejslavnější kanadský klub poprvé od roku 2021 vrátil do play off. Tehdy došel až do finále Stanley Cupu. Cítí, že očekávání fanoušků v tomto hokejovém městě postupně rostou.

"Moje první dva roky v Montrealu byly klidné. Myslím, že fanoušci věděli, že přestavba neproběhne přes noc. Chce to čas, ale postupně se dostáváme do bodu, kdy lidé začínají očekávat, že nastal ten správný čas. My si také myslíme, že ten čas nastal. Nemůžu se dočkat, až se dostaneme do bodu, kdy ukážeme, jak jsme dobří," dodal nejužitečnější hráč olympijského turnaje z Pekingu 2022, který si v minulé sezoně NHL připsal v 82 zápasech 50 bodů (20 gólů a 30 asistencí), což je čtvrtý nejlepší výkon v klubu.

Jeho posun ocenilo i vedení Habs, které Slafkovskému udělilo novou osmiletou smlouvu v celkové hodnotě 60,8 milionu dolarů (v průměru 7,6 milionu dolarů za sezonu). Ta začne platit od sezony 2025/2026.