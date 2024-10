Kopitar se čistým hattrickem zapsal do historie NHL. Je to opravdu neskutečný hráč, zní z LA

Slovinský útočník Anže Kopitar (37) z Los Angeles se stal teprve sedmým hokejistou v historii NHL, jemuž se v úvodním utkání sezony podařilo dosáhnout čistého hattricku. Zkušený centr zároveň rozšířil dosavadní kvarteto hokejistů, kteří se na prahu nové sezony blýskli třígólovým vystoupením dvakrát.

Dlouholetý kapitán týmu Kopitar ve čtvrtečním večeru na ledě Buffala střelecky explodoval ve třetí třetině, do níž Kings nastupovali s jednobrankovým mankem. Hned po 13 sekundách vyrovnal, v čase 58:22 rozhodl vítězným gólem a na konečných 3:1 upravil výsledek trefou do prázdné branky.

Na čistý hattrick hned v prvním utkání sezony dosáhli před ním pouze Brock Boeser z Vancouveru v roce 2023, Connor McDavid z Edmontonu (2017), Radim Vrbata z Phoenixu (2013), Ray Getliffe z Bostonu (1937), Billy Boucher z Montrealu (1924) a Bert Corbeau z Montrealu (1919).

"I když jsme se během utkání ani nepřiblížili ke hře, jakou bychom chtěli předvádět, pořád jsme šli do třetí třetiny venkovního utkání jen s jednobrankovým mankem. Navíc proti soupeři, který už měl dva zápasy za sebou, zatímco my hráli naostro poprvé," připomněl Kopitar zápasy Sabres na ledě pražské O2 areny proti New Jersey.

"Snažíte se se pak něčím chytit, protože víte, že jedna střela může všechno změnit. A my jsme to ve třetí třetině naštěstí dokázali," doplnil Kopitar.

V elitní společnosti

Sezonu načal hattrickem znovu po třech letech. I v tomto ohledu se dostal do velmi vybrané společnosti. Dvakrát se takto podařilo v minulosti zaskvět jen Austonu Matthewsovi (v letech 2016 a 2023), Connoru McDavidovi (2017 a 2022), Brendanu Shanahanovi (1993 a 2001) a Camu Neelymu na začátku zkrácené sezony v lednu 1995 a hned potom v úvodu nadcházejícího ročníku v říjnu téhož roku.

Třígólové představení v Buffalu bylo jen potvrzením toho, že Kopitar, jenž dres Králů obléká již od roku 2006 a vyhrál s nimi dvakrát Stanley Cup, vstupuje do sezony výborně připravený. V prvním utkání ročníku bodoval již posedmé za sebou. Celkem má z těchto utkání na kontě 18 bodů. Jen čtyři hráči jsou na tom lépe: Jaromír Jágr (39), Ray Bourque (30), Joe Sakic a Wayne Gretzky (oba 27).

Statistiky proti Buffalu. Livesport / Profimedia

Celkově už Kopitar nastřádal v 1374 zápasech základní části 1214 bodů za 422 branek a 792 nahrávek. "Je to kluk, k němuž všichni vzhlížíme. Už odehrál spoustu velkých zápasů a je skutečným lídrem, má to v sobě. I když se třeba věci nevyvíjejí podle vašich představ, on to dokáže změnit," ocenil gólman Darcy Kuemper.

"Právě 'Kopi' nás i tentokrát postavil na nohy. A pak vstřelí vítězný gól a ještě završí hattrick. To je něco vážně jedinečného. Anže je opravdu neskutečný hráč," dodal Kuemper.