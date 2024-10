Úžasný den, hlásí Ivan Ivan po premiéře v NHL. Díky jménu se zapsal do kronik soutěže

Vysněnou premiéru v NHL má za sebou český útočník Ivan Ivan (22). Jedinečnou se pro něho stala i díky tomu, že ji prožil v dresu Colorada, jemuž odmala fandí. Hned prvním startem se navíc zapsal do dějin ligy, jejíž historie se začala psát v listopadu 1917. Stal se totiž prvním hráčem, jehož příjmení je zcela shodné s křestním jménem, který kdy v NHL nastoupil. V rozhovoru pro server Guerilla Sports prohlásil, že prožil jeden z nejlepších dnů v životě.

"Tohle je pro mě vážně úžasný den, dost možná jeden z nejlepších v mém životě," prohlásil Ivan. "Dosud jsem neměl možnost takové pocity prožít, ale když jsem se ráno probudil, cítil jsem, že tohle je jiný den než obvykle. Je to neskutečné. A já prožívám skvělé pocity," řekl Ivan.

Přestože se nevešel na soupisku při závěrečném zužování kádru Avalanche, při premiéře mužstva z Denveru v nové sezoně na ledě Vegas Golden Knights nechyběl, protože byl povolán zpátky do prvního týmu. "Myslím, že celá moje rodina doma vstávala před pátou hodinou a táta si vzal v práci den volna," zmínil.

Nervozita ho nesvazovala. "Daří se mi postupně během kariéry pracovat s ní lépe a lépe, jak se moje kariéra posouvá dál. Je třeba se snažit to rozdýchat, soustředit se na to, co umím, a věřit ve své schopnosti," prohlásil dvaadvacetiletý centr.

Při debutu odehrál 15 střídání a na ledě pobyl v součtu téměř 10 minut. Nebodoval, přes porážku 4:8 ale zůstal na nule v hodnocení účasti na ledě. Navázal tak na povedené výkony v přípravě, během níž si ve čtyřech utkáních připsal gól a asistenci. "Dostal jsem dobrou zpětnou vazbu, vždycky je příjemné slyšet pozitivní věci, povzbudí vás to," uvedl.

Kouč Jared Bednar ho po přípravných zápasech chválil. "Předváděl během kempu vážně dobré konzistentní výkony. Je zřejmé, jak svou hru posunul dál, o tom není pochyb. Vypadá, že se cítí i on sám rozhodně sebevědoměji a komfortněji, než tomu bylo během loňského přípravného kempu," porovnával Bednar.

A proč patří srdce ostravského rodáka právě Coloradu? "Hrál jsem s tátou docela dost na PlayStationu. Ani nevím, z čeho to celé vzniklo, ale prostě jsem si oblíbil Colorado," vysvětlil Ivan, jehož otcem je bývalý extraligový útočník Marek Ivan.

Statistiky utkání. Livesport

Avalanche si oblíbil, když mu bylo asi šest let. K jeho hráčům vzhlížel, jeden však čněl nade všemi ostatními. Nejspíš díky videohře. "Pamatuji si, že nejlépe hodnoceným hráčem celkově byl tehdy Joe Sakic," jmenoval Ivan klubovou ikonu a současného šéfa hokejových operací Avalanche.

"Byl mým nejoblíbenějším hráčem, protože byl v týmu nejlepší. Bylo to mužstvo, které bylo plné legend. Ostatní už si nepamatuji, ale bylo tam fakt hodně dobrých hráčů," dodal Ivan.

Velmi podobné je to ale i nyní v reálném světě. Za Colorado nastupují superhvězdy jako Nathan MacKinnon, Cale Makar nebo Mikko Rantanen. "Sleduju je. A všímám si každého detailu. Chci se od nich naučit, co nejvíce jen můžu, díky tomu se sám zlepšuji. Je skvělé mít možnost je vidět hrát. Vždyť jsou to nejlepší hráči světa," konstatoval Ivan.

Na další příležitost mezi hokejovou elitou si ale bude muset počkat. Avalanche ho odeslali po utkání zpátky na farmu do týmu Colorado Eagles v AHL. Debut se zápisem do kronik mu ale už nikdy nikdo nevezme.