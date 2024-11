Laine se po zranění kolena vrátil na led, v Montrealu začal s individuálními tréninky

Patrik Laine (26) se přiblížil návratu do kolotoče zámořské NHL. Útočník Montrealu Canadiens v úterý absolvoval individuální trénink, v pořadí již druhý během rekonvalescence po zranění kolena, které utrpěl 28. září v přípravném utkání proti Torontu.

Laine se rozhodl pouze pro léčbu a nepodstoupil operaci. Rehabilitace měla podle původních informací trvat dva až tři měsíce. Na záběrech z tréninku je vidět, jak Fin lehce bruslí a střílá na branku. "Tak trochu jsem se vyhnul kulce, mohlo to být horší," řekl o zranění v říjnu. "Samozřejmě za to nejsem rád, ale je to tak, jak to je. Snažím se zůstat pozitivní."

Laineho předchozí zranění. Livesport

Montreal získal dvojku draftu 2016 v létě v rámci trejdu s Columbusem. V uplynulé sezoně odehrál za Blue Jackets pouhých 18 zápasů se ziskem devíti bodů (6+3). Následně ho ze hry vyřadila zlomenina klíční kosti a v lednu vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA. Ten slouží k léčbě duševního zdraví nebo závislosti na návykových látkách. Jeho čtyřletý kontrakt v celkové hodnotě 34,8 milionu dolarů mu vyprší za dvě sezony.