Den českých gólmanů v NHL. Mrázek ovládl souboj s Vladařem, Vejmelka nezastavil nového lídra

Petr Mrázek (31) předčil v NHL v českém brankářském souboji Daniela Vladaře (26) a přispěl 28 zákroky k výhře hokejistů Chicaga 4:3 nad Calgary. Karel Vejmelka (27) pustil pět gólů z 35 střel při prohře Arizony 2:6 s Winnipegem. Jets se po šesté výhře v řadě vyhoupli do čela soutěže. Anaheimu nestačilo 25 zákroků Lukáše Dostála (23) a podlehl Detroitu 2:3 gólem z předposlední minuty.

Chicago přerušilo sérii pěti proher, přestože má na listině zraněných hráčů osm útočníků. Nastoupilo i bez svého lídra Connora Bedarda, který utrpěl v minulém utkání zlomeninu čelisti. Zastoupil jej ale Colin Blackwell, Vladaře překonal dvakrát svižnými střelami z levého kruhu a navíc si připsal asistenci.

"Po delší době půjdeme spát s lepším pocitem," těšilo Blackwella. "Je nepříjemné, kolik hráčů nám chybí, ale je to příležitost pro ostatní, aby se ukázali. Spousta kluků se dnes vytáhla, podali jsme skvělý týmový výkon," doplnil hrdina zápasu.

Na druhé straně skóroval dvakrát Nazem Kadri a při snížení v 56. minutě na 4:3 nachytal Mrázka střelou z nulového úhlu. "Všiml jsem si, že tam trochu tápe. Asi nevěděl, kde je puk, tak jsem vystřelil a povedlo se mi trefit volné místo," popsal Kadri.

Oba čeští gólmani inkasovali i vlastní branku. Calgary vedlo v úvodu prostřední třetiny 2:1 poté, kdy se od brusle Connora Murphyho odrazila prudká přihrávka Andrewa Mangiapaneho mimo Mrázkův dosah. Podobně inkasoval na opačně straně při obratu Chicaga i Vladař, který kryl sedmnáct střel.

"Nebyli jsme dost dobří. Pokud chceme hrát play off, musíme takovéto zápasy vyhrávat," zlobil se útočník Calgary Mikael Backlund. "Byli hladovější než my. Častokrát jsme také chtěli prosadit individuálně, zejména ve druhé třetině, a to nás srazilo," dodal kouč kanadského klubu Ryan Husa.

Winnipeg zúročil střeleckou převahu 36:17 a v posledních dvanácti utkáních vytěžil 22 z 24 možných bodů. K výhře nasměrovali tým Vladislav Naměstnikov a Nikolaj Ehlers, kteří dostali Jets na přelomu první a druhé třetiny do vedení 2:0. Dva góly nového lídra NHL vstřelil Mark Scheifele, který upravil ve třetí třetině skóre na 4:1 a 5:2. Vejmelka za ani jednu branku nemohl, zbývající vstřelili hosté při hře Arizony bez gólmana.

Winnipeg vede ligu zejména díky spolehlivé obraně. Má nejnižší průměr inkasovaných branek na zápas (2,41) a v 29 utkáních v řadě nedostal více než tři góly. Je to šestá nejdelší série v historii NHL. Rekord drží Boston se 44 zápasy ze sezony 1928/29.

"Všechny čtyři útoky i šest obránců se obětuje pro tým a snaží se, aby drželi puk mimo naše pásmo. Opřít se můžeme i o gólmany a tohle je výsledek," vysvětlil trenér Winnipegu Rick Bowness.

Obě branky Anaheimu dal Trevor Zegras, který po dvaceti sekundách hry otevřel skóre a na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2. Zápas rozhodl v čase 58:53 Michael Rasmussen, od jehož brusle se puk odrazil za Dostálova záda. Rozhodčí ještě prověřovali gól u videa a usoudili, že nešlo o úmyslné kopnutí.

Rasmussen věřil, že gól uznají. "Snažil jsem se trefit puk hokejkou a myslím si, že jsem jej i lehce škrtl, proto jsem ani nebyl nervózní. Nikdy si ale nemůžete být stoprocentně jistí, když situaci kontrolují u videa," řekl.

Zápas nedohrál obránce Anaheimu Radko Gudas, jenž odstoupil ve třetině třetině po zásahu pukem při blokování střely. Hrací plochu opustil po vlastních.

V posledním utkání nedělního programu zdolal Washigton doma Los Angeles 4:3. Zápas rozhodl John Carlson gólem 53 sekund před koncem třetí třetiny. Výhru Capitals řídila šesti body čtvrtá formace. Její člen Nicolas Aube-Kubel vyrovnal ve 49. minutě na 3:3 a navrch přidal dvě přihrávky. Hostům nestačily dvě branky Kevina Fialy.