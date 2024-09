Livesport Daily #356: Na zápasy NHL v Praze se těším, spoluhráče vezmu na pivo, plánuje Palát

Už v tomto týdnu odstartuje nový ročník severoamerické NHL a pro českého hokejového fanouška hodně luxusním způsobem – dvěma zápasy v pražské O2 Areně, ve kterých se utkají New Jersey Devils s Buffalem. Na led by se tak měl podívat i čerstvý mistr světa a jeden z nejzkušenějších hráčů Devils – Ondřej Palát (33). Jak se na pražská utkání těší, proč věří, že New Jersey čeká úspěšnější sezona než ta minulá a jak vnímá kritiku fanoušků? O tom všem je dnešní epizoda podcastu Livesport Daily.

"Už v roce 2019 jsem zažil zápasy NHL ve Švédsku, nebyl to tedy úplný start sezony, ale hodně nám to pomohlo. Na začátku jsme asi šestkrát prohráli, pak jsme měli týden ve Švédsku, stmelilo nás to a nastartovalo až ke Stanley Cupu. Je důležité dělat nějaké společné aktivity, užít si srandu, vyrazit třeba společně na pivo. Teď mám taky v Praze nějaké plány, vezmu kluky na večeři někam do města," usmívá se Palát ohledně svých plánů na tento týden.

V Devils ho čeká třetí sezona. V týmu patří mezi nejzkušenější i nejlépe placené hráče, i proto by si přál, aby mu nový ročník vyšel lépe než ten minulý. "Jsem rád, že v Devils jsem, je to skvělá organizace. Minulá sezona se mi ale osobně ani týmově nepodařila, měli jsme hodně zraněných hráčů, většina navíc neměla ideální formu. Takže jsem se tvrdě připravoval na tuhle sezonu, tým bude lepší i díky novým hráčům. A já sám doufám, že budu podávat lepší výkony, nehledě na to, v jaké lajně budu hrát," dodává Palát.

Ten občas kvůli své vysoké smlouvě a menšímu počtu kanadských bodů na svém kontě musí čelit kritice fanoušků. "Já to moc nesleduju, neřeším. Chápu fanoušky, protože si mysleli, že podepisují hráče, který dá sto bodů za sezonu. Ale já jsem jiný typ hráče, kam mě trenér dá, tam odvedu svou práci. Ať už jsou to vyhrané souboje nebo zblokované střely. Že to někteří fanoušci nevidí chápu, ale moc mě to netrápí," přiznává jednoznačně Ondřej Palát.

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

