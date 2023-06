Na Floridě nechtěný, ve Vegas hrdinou. Na vrchol vás ale jedinec nedovede, ví Marchessault

Další z velkých příběhů, které přinášejí v NHL bitvy o Stanley Cup, napsal v letošním play off Jonathan Marchessault (32). Kanadský útočník obléká dres Vegas Golden Knights z velké části díky tomu, že o něho před lety zase až tolik nestáli floridští Panthers. Soudě podle jeho výkonů – a nejen v letošním play off – udělali chybu. Zatímco Panthers musejí nyní vstřebat zklamání z finálové porážky, Marchessault dopomohl Golden Knights k triumfu a užívá si oslav. Dokonce jakožto nejužitečnější hráč vyřazovacích bitev.

Velkým paradoxem je, že jediná sezona (2016/17) v dresu Floridy byla pro Marchessaulta průlomová z pohledu jeho působení na scéně NHL. V barvách Panthers se blýskl 51 body v 75 zápasech za 30 gólů a 21 asistencí. Do té doby měl přitom v součtu od konce ledna 2013, kdy mezi elitou jakožto nedraftovaný hokejista debutoval, na kontě včetně play off 56 startů a 20 bodů (8+12). Ani to ale nepřimělo vedení floridského celku, aby ho zahrnulo mezi chráněné hráče pro rozšiřovací draft, byť měl s klubem kontrakt ještě na další rok.

"A víte co? Já jsem si tehdy vážně myslel, že si mě budou chtít nechat a zařadí mě k těm chráněným hráčům. Opačné rozhodnutí mě docela překvapilo. Ale tak to prostě někdy chodí. Už je to pryč," uvedl Marchessault pro ESPN již před finálovou sérií. "Byl jsem tehdy zklamaný, ale už je to šest let a více se tím nezabývám. Vím, že jde o můj bývalý tým, ale já už se o Panthers zrovna moc nestarám. Zajímá mě současnost," dodal.

Golden Knights naproti tomu neváhali. A hned v polovině debutové sezony klubu na scéně NHL si jeho služby pojistili novou šestiletou smlouvou na 30 milionů dolarů (cca 662 milionů korun). Z původních "Misfits", jak hráči sami sebe označovali, tedy těch, kteří se už jiným nehodili, ale dokázali tehdy hned na první pokus dojít až do finále, zůstali vedle Marchessaulta ještě další útočníci William Karlsson, Reilly Smith, William Carrier a obránci Shea Theodore s Braydenem McNabbem.

Nyní jsou z nich "Golden misfits" – Zlatí přebyteční. "Je to celé neuvěřitelná jízda. Už ten první rok jsme si s fanoušky v T-Mobile Areně užili spoustu zábavy. Ta energie byla patrná. A z nějakého důvodu musela být právě naše hala zvolená tou nejlepší, kde hrát hokej. Máme za sebou vážně úžasnou jízdu. A fanoušci i celá komunita tady byli neuvěřitelní hned od první chvíle, co jsme sem přišli," prohlásil Marchessault v rozhovoru pro zámořská média.

Marchessault byl zvolen nejužitečnějším hráčem play off. Livesport

Prozradil, že touha po možnosti oslavit velký triumf v domácím prostředí byla pro celý tým Golden Knights motivací navíc před čtvrtým zápasem série. Ten třetí vydřeli Panthers v prodloužení, a snížili tak na 1:2, ale čtvrtý patřil opět soupeři z Las Vegas po výsledku 3:2. "Strašně moc jsme se chtěli vracet zpátky domů a mít tu šanci to tady celé vyhrát a uzavřít. A dnes jsme celý zápas naprosto dominovali. Jsem ohromně hrdý, že se nám to před našimi diváky povedlo. Jsou to chvíle, na které nikdy nezapomenu," prohlásil Marchessault.

Pohár je zásluhou celku

Patřilo mezi ně i to, jak absolvoval tiskovou konferenci. Na stole měl mimořádně ceněnou Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off, kolem sebe pak všechny čtyři své děti. "Stálo to velkou spoustu práce, abych dosáhl svého cíle, zejména pak v posledních letech. Moje manželka je neuvěřitelná a moc mi pomohla, abych mohl být profesionálním sportovcem. Na té cestě člověk schytal hodně ran a modřin, ale budu si toho vážit po zbytek života, kam až mě ta cesta dovedla. Je to skvělý pocit," pochvaloval si Marchessault.

Přestože si v úvodních sedmi startech v letošních vyřazovacích bojích připsal jen dvě asistence, nakonec měl průměr více než bodu na utkání. V 22 zápasech si připsal 25 bodů a byl za spoluhráčem Jackem Eichelem těsně druhým nejproduktivnějším hráčem play off, které naopak zakončil desetizápasovou bodovou šňůrou. S 13 góly pak ovládl společně s Leonem Draisaitlem z celku Edmonton Oilers tabulku střelců.

Ačkoli jsou to jen spekulace a "hra na kdyby", přímo se nabízí otázka, jak by asi dopadlo finále mezi oběma celky, kdyby stál Marchessault až dodnes na druhé straně barikády. Proti bývalému zaměstnavateli nastřádal v pěti duelech osm bodů (4+4).

"Nebyl jsem vůbec spokojený s tím, co jsem předvedl v úvodním kole. Chtěl jsem nám co nejvíce pomoct vyhrávat, ale hlavní bylo, že jsme i tak našli cestu k vítězství. Ve správný čas zabrali jiní. Něco takového se ale děje neustále a bylo to tak v každém kole i letos. Vždy se však našel někdo, kdo do toho promluvil, což bylo úžasné. Na vrchol vás nedovedou jeden dva hráči, Musí o to naplno usilovat celý klub. A to je něco, na což můžeme být hrdí," řekl Marchessault, jenž v mnoha ohledech vévodí historickým klubovým rekordům.

Přehled utkání Vegas – Florida 9:3