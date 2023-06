Vegas nasázelo Floridě devět branek a po šesti letech slaví premiérový Stanley Cup

ČTK

Hokejisté Vegas získali ve své šesté sezoně v NHL poprvé Stanleyův pohár. Finále s Floridou uzavřeli výhrou 9:3, kterou řídil hattrickem Mark Stone, a sérii ovládli 4:1. Třemi body za asistence přispěli k vítězství i Shea Theodore a Jack Eichel, který vyhrál produktivitu play off s 26 body (6+20). Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací části dostal Jonathan Marchessault, který bodoval ve všech finálových zápasech (4+4).

Ve finále hrál jediný český hráč. V zadních řadách Floridy nastupoval Radko Gudas, který vyhrál v play off statistiku hitů. Na druhé straně byl v širším kádru brankář Jiří Patera, ale nebude zapsán mezi vítěze poháru, protože při debutu v NHL v této sezoně odchytal jen dva duely a do play off vůbec nezasáhl.

Florida se povzbuzovala obratem z úvodního kola vyřazovací části, ve které proti Bostonu otočila sérii z 1:3, a začala aktivně. Do utkání ale nastoupila bez svého nejproduktivnějšího hráče Matthewa Tkachuka. Velkou šanci hned v úvodu zahodil Anton Lundell, který se po chybě Vegas v rozehrávce ocitl sám před Adinem Hillem. Domácí gólman se vytáhl zákrokem.

Panthers se v sérii nemohli opřít o přesilové hry. Nevyužili ani jednu a tentokrát v ní dokonce inkasovali. Stone vybojoval na obranné čáře puk a vedl přečíslení dva na jednoho, které ve 12. minutě zakončil přesnou střelou nad lapačku Sergeje Bobrovského. Vegas se v krátkém sledu dostal do dalších dvou brejkových situací a z druhé udeřil z dorážky Nicolas Hague.

Aaron Ekblad vstřelil v úvodu druhé třetiny od modré čáry kontaktní gól, ale v polovině utkání se Vegas nadechli k náporu, který vyjádřili čtyřmi trefami. Alec Martinez se prosadil z pravého kruhu a za necelé dvě minuty zvýšil Reilly Smith, který po efektní přihrávce Williama Karlssona střílel do odkryté branky. Stone překonal Bobrovského z levého kruhu a po jeho gólu se začalo z ochozů poprvé ozývat mohutný pokřik: "My chceme pohár!" Euforii na stadionu ještě pozvedl Michael Amadio z dorážky dvě sekundy před koncem druhé třetiny.

Florida zápas nevzdala a v posledním dějství přestřílela domácí 21:7, ale první změnu udělal z dorážky Ivan Barbašev. Hosté byli přece jen za aktivitu odměněni. Sama Reinharta zamířil přesně z pravého kruhu a střelu Sama Bennetta od modré čáry tečoval do vlastní branky Alex Pietrangelo. Závěr ale patřil Vegas. Stone trefil prázdnou branku z obranného pásma až na třetí pokus – předtím trefil tyč a podruhé minul. Kanonádu završil zblízka Nicolas Roy.