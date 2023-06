Jednou chci play off odchytat, přeje si lasvegaský Patera. Letošní Stanley Cup mu unikl

ČTK

Brankář Jiří Patera (24) nebude sice zapsán mezi vítěze Stanleyova poháru s hokejisty Vegas Golden Knights, ale i z pozice náhradníka si vítězné tažení za trofejí užil. Kouč Bruce Cassidy v rozhovoru s novináři zdůraznil, že i český gólman má podíl na tom, že sezona druhého nejmladšího týmu NHL má ten nejlepší možný konec.

Patera se dostal do role brankářské trojky Golden Knights před více než měsícem. Klub ho povolal jako nouzového gólmana, aby byl připravený, kdyby vypadli ze hry Adin Hill či jeho náhradník Jonathan Quick. V první polovině května se totiž zranil Laurent Brossoit, a to v době, kdy byla ze hry i týmová jednička ze základní části sezony Logan Thompson.

Pro pražského rodáka šlo o mimořádnou zkušenost. V této sezoně si Patera připsal první dva starty v NHL. V play off sice žádné další nepřidal, ale mohl být u všeho. Trénoval s týmem a cestu za hokejovou nesmrtelností měl z první ruky. Včetně finále proti Floridě Panthers.

"Je to něco neuvěřitelného. Když se podíváte kolem sebe, všichni jsou nadšení a všichni jsou samozřejmě rádi, že se to po těch šesti letech konečně podařilo. A teď je čas slavit," řekl v rozhovoru pro iDNES.tv po skončení finále.

S Vegas je v NHL spojen od draftu v roce 2017. Dobře ví, jaké je být na straně poražených, byť do hry nezasáhl ani v roce 2018, kdy tehdejší nováček postoupil senzačně až do finále, kde prohrál 1:4 v sérii s Washingtonem. "Je to opravdu neuvěřitelné být toho všeho součástí šest let. Už je to dlouho, co mě draftovali. Od té doby se podařilo mužstvu dvakrát dostat do finále, pro celý klub je tohle moc důležitá výhra," pochvaloval si Patera.

Golden Knights završili sérii s Floridou drtivým domácím vítězstvím 9:3 a celkově vyhráli 4:1 na zápasy. "Nikdo nečekal, že vyhrajeme 9:3, ale my jsme celou dobu dominovali. Proto myslím, že jsme si to zasloužili," uvedl Patera.

Sám si pouť za titulem užíval, i když se nakonec ve finále na zápasovou soupisku nedostal. "Je to skvělé. Tohle je příležitost, která se jen tak nemusí opakovat a přijde třeba jedinkrát za život. Už jen možnost vidět osobně takhle zblízka Stanley Cup, který vyhrál váš klub... Snad se ho budu moct taky dotknout," přál si Patera v rozhovoru pro českou verzi serveru NHL.com.

Paterův podíl na vítězné mozaice

"S klukama jsem to mohl všechno prožívat a byl jsem u toho. Posledních pár dní, kdy jsme vedli v sérii 3:1, už myslíte na to, jak to celé ukončíte. A nám se to povedlo, dokázali jsme to," dodal Patera.

K mimořádné sezoně Vegas přispěl alespoň v základní části a v obou startech, které si připsal v březnu, vychytal výhru. Na ledě St. Louis 5:3, doma proti Columbusu 7:2. Při průměru 2,5 inkasovaných branek na utkání má úspěšnost zákroků 92,9 procenta.

"Tohle je skvělý pocit a umocňuje to celou tu zkušenost, když víte, že jste pomohl k těm čtyřem bodům. Je to fantastická zkušenost po všech stránkách a já jsem za to vděčný. Opravdu si toho vážím," řekl Patera.

Trenér Cassidy si je dobře vědom toho, že právě kvalitní široký kádr hraje zásadní roli v cestě za úspěchem. I když se na někoho nedostane, má svůj podíl na vítězné mozaice. "Patera nám v této sezoně vychytal dvě výhry. Kdybychom je neměli, skončili bychom první v Západní konferenci? Měli bychom pak ve všech sériích play off výhodu domácího prostředí? I když nejste zrovna na ledě, patříte do týmu a jste jeho součástí," uvedl Cassidy.

Pro Pateru je letošní zkušenost i hnacím motorem. "Samozřejmě bych chtěl, abych byl jednou tím, kdo bude každý zápas v brankovišti. Bylo by to něco jako splněný sen být mezi tyčemi při utkáních play off. A je to také můj cíl, abych se do takové pozice dostal," řekl Patera, kterému končí tříletý kontrakt a bude chráněným volným hráčem. Doufá, že v klubu zůstane i v dalších letech. "Věřím, že to tak bude. Nechci jít nikam jinam. Moc rád bych pokračoval a hrál právě tady," prohlásil.