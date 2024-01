Nastal náš čas, říká Draisaitl o Stanley Cupu. O novém kontraktu s Edmontonem zatím nemluví

Leon Draisaitl (28) se s Edmontonem Oilers šplhá na historický rekord v počtu výher v řadě, aktuálně klub zvítězil šestnáctkrát za sebou. Ale zatímco šance na zisk vytouženého Stanley Cupu jsou pravděpodobně větší než kdykoli předtím, budoucnost kolínského rodáka v týmu zůstává nejistá.

Blíží se Utkání hvězd, nachystané je už na tento víkend. Ale v Draisaitlovi může vzpomínka na to poslední vyvolat ne úplně příjemné vzpomínky. Nešťastné vystoupení v loňském ročníku dovednostních soutěží může rodákovi z Kolína nad Rýnem stále trochu viset v hlavě.

"Někdy to vyjde, někdy zase ne," řekl Draisaitl tradičně stručným způsobem s odkazem na loňskou soutěž v přesnosti střelby, ve které skončil na posledním místě. V pátek se hvězda Edmontonu může v Torontu znovu předvést. I když přestávka přichází v nevhodnou dobu.

Draisaitl je totiž s Oilers na rekordní vlně. Kanadský klub vyhrál 16 zápasů v řadě, což je jen o jeden méně než rekord, který v sezoně 1992/93 vytvořili Pittsburgh Penguins s tehdejšími superhvězdami Mariem Lemieuxem a Jaromírem Jágrem.

Edmonton vyhrává jeden zápas za druhým. AFP

"Raději bychom hráli dál," přiznal Draisaitl. Po mizerném začátku sezony s pouhými třemi výhrami z prvních třinácti zápasů se Edmonton v poslední době rozehrává. Tým vedený Draisaitlem a jeho elitním parťákem z útoku Connorem McDavidem je nyní považován takřka za favorita na titul.

"Náš čas nastal. Děláme všechno pro to, abychom s Oilers konečně vyhráli Stanley Cup," řekl Draisaitl. "Na začátku sezony jsme se dostali do složité situace. Když prohrajete několik zápasů v řadě hledá se cesta k vítězství těžko. Ale právě teď máme pocit, jako kdybychom ani nedokázali prohrát," pokračoval.

O nové smlouvě se zatím nerozhodlo

O víkendu překonal ve svém 683. zápase v NHL hranici 800 bodů, to se jen tak někomu nepodaří. V historii Oilers byli rychlejší pouze Wayne Gretzky (352), McDavid (545) a Jari Kurri (558). Fanoušci týmu z Alberty však momentálně dumají nad něčím jiným. Draisaitlovi totiž po sezoně 2024/25 končí smlouva.

A za současné situace už Draisaitl může po skončení té aktuální vyjednávat o kontraktu s jinými mužstvy.

"Nemůžu k tomu nic říct a a nechci o tom víc mluvit," řekl. "Soustředím se plně na Oilers a uvidíme, co se stane v létě nebo v následujícím roce." V rozhovoru pro portál Oilersnation ale Draisaitl řekl také toto: "Budu dělat to, co je pro mě nejlepší."

Koneckonců by to mohla být Draisaitlova poslední velká smlouva. V zámořských médiích kolují zvěsti o částce kolem 13 milionů dolarů ročně a nebudeme si nic nalhávat, je to reálné. Jenže novou smlouvu bude od roku 2026 potřebovat také McDavid. Takže pro Draisaitla by tato sezona hypoteticky mohla být předposlední šancí získat s Edmontonem Stanley Cup.