Týden v NHL: Arizona jako první využila přesilovku bez střely, Matthews dal vzpomenout na Jágra

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Je tu nová hra pro fanoušky NHL. Zapojte se do tipovací soutěže Výzva expertů Livesport Zpráv a časopisu xHOCKEY a každý týden budete moci předpovídat výsledky deseti vybraných zápasů či příležitostí. Přidejte se, tipujte a předveďte své znalosti o nejlepší hokejové soutěži světa. Ve hře je spousta skvělých cen pro fanoušky NHL. Vzhledem k Utkání hvězd, které se uskuteční o víkendu, je soutěž na dva týdny. Více o soutěži zde.

Nejproduktivnější hráč

Tentokrát jím byl aktuální lídr kanadského bodování celé soutěže Nikita Kučerov. Tampa Bay je v laufu a ruský forvard je tradičně jejím tahounem, ve třech vítězných zápasech nasbíral devět bodů (4+5) a nejvíce to odnesla Philadelphia, které vstřelil tři góly a na jeden nahrál. Přidal také devět kladných bodů do statistiky +/-.

V čele bodování má drobný náskok, Nathan MacKinnon z Colorada je za ním o jediný bod.

Brankář týdne

Ruský brankář Ilja Samsonov měl bídný start do kalendářního roku 2024. Toronto ho poslalo do AHL, aby se fyzicky i mentálně restartoval. Během dvou týdnů byl zpět a teď chytá jako vyměněný. V týdnu naskočil jen proti Winnipegu, ale zato dvakrát. Nejprve udržel druhé čísté konto sezony a dvanácté v kariéře, následně byl u vítězství 4:2.

Celkem chytil 56 střel, držel procentuální úspěšnost žákroků 96,6 % a průměr branek stáhl na 0,96 na zápas. Přesně to Maple Leafs potřebují.

Čech týdne

Ačkoliv pozornost si znovu žádal Jan Rutta, který se díky čtyřem bodům (1+3) stal druhým nejproduktivnějším Čechem, těžko přehlédnout Davida Pastrňáka. Boston vyhrál třikrát ze čtyř případů, osvědčený střelec nebodoval jen v zápase proti Carolině, který tým prohrál.

Havířovský rodák tentokrát ke třem gólům přidal stejný počet asistentcí, nejvíc zářil v sobotu proti Philadelphii, kdy dva góly dal a na jeden nahrál. Sedmnáct střel na branku je druhý nejlepší počin týdne mezi úplně všemi hráči NHL.

Highlight týdne

Hned zkraje týdne předvedli nevídanou kuriozitu hokejisté Pittsburghu. V zápase proti Arizoně do ní navíc byli zapleteni dva z těch takřka nejzkušenějších hráčů Pens. V signalizované výhodě obránce Kris Letang lehce nešikovně poslal kotouč před vlastní – prázdnou – klec, Jevgenij Malkin ho nedokázal pořádně zpracovat a jen ho šokujícím způsobem ztečoval do branky.

"Měl jsem to udělat lépe a ne rozehrávat dozadu, když tam nebyl brankář," řekl po utkání pro NHL.com obránce Letang. Gól byl započítán Lawsonu Crouseovi, Coyotes díky němu navýšili vedení na 4:2 a utkání vyhráli v poměru 5:2. A stali se prvním týmem historie, který "vstřelil" gól v přesilové hře i když v utkání v početní výhodě ani jednou nevystřelil.

Statistika týdne

Předlouhá je historie slavného klubu Toronto Maple Leafs, ale útočník Auston Matthews si z toho vůbec nic nedělá. V sobotu jako první hráč sezony překonal čtyřicetigólovou hranici (ve 46. utkání) a zároveň zapsal 600. bod kariéry. A to v 527. zápase kariéry, což takhle brzy v historii klubu ještě nikdo nesvedl.

"Snažím se být konzistentní a podávat stejný výkon každý zápas," řekl jen skromně Američan pro NHL.com po skončení zápasu, který Toronto vyhrálo 4:2. Mimochodem 40 branek vstřelil dříve v ročníku naposledy pittsburský Jaromír Jágr, a to ve 43. zápase sezony 1996/97.

Ze sociálních sítí

Objevil se na ledě poprvé od jara 2022 a byl to v Calgary pořádný doják. Šestadvacetiletý švédský zadák Oliver Kylington si totiž vůbec nebyl jistý, jestli se ještě někdy vrátí. "Konečně jsem zase byl sám sebou," řekl. Muž, který v NHL vstřelil 14 branek, bojoval v předchozích měsících s mentálním zdravím. "Bylo skvělé, tu zase být. Všechny vidět a znovu hrát," řekl novinářům a nezapomněl poděkovat fanouškům. "Když vám píšou lidí, podporují vás, tleskají vám... to člověka opravdu dojme," dodal.

Ve dvou zápasech hrál Kylington průměrně přes 13 minut a nebodoval. Proti Columbusu Flames prohráli, proti Chicagu zase vyhráli.

Fotografie týdne

Jestli Anže Kopitar bude jednou nejproduktivnějším hráčem historie Los Angeles Kings se zatím neví, ale v tomto ročníku už se stal mužem s největším počtem startů. Aktuálně jich má na kontě 1339 a bude další přidávat, smlouvu už má podepsanou na příští dvě sezony.

V průběhu týdne ho klub ocenil a přizval si k tomu další velikány Kings. Poznáte je? Jde o Davea Taylora, Dustina Browna, Kopitara, Luca Robitaillea a Roba Blakea.

Pohled Ladislava Šmída

"Já vím, mluvím o Edmontonu často, ale oni si to zaslouží. Jde o nejžhavější tým soutěže, vyhráli šestnáct utkání za sebou a jediné jim chybí k vyrovnání rekordní série NHL v počtu vítězství. Tohle asi nikdo po tom jejich rozpačitém startu do sezony nečekal. Že mají vítěznou šňůru mě asi tak nepřekvapuje, ale že je tak dlouhá, to ano. A nejvíc mě na tom fascinuje to, jakým způsobem Oilers zápasy vyhrávají.

McDavid a Draisaitl jsou stále nejlepšími hráči týmu, ale v těch předešlých letech to bylo jenom o nich. Teď to není jen o těch superhvězdách, všichno hrají jako tým. Změnil se i McDavid, dřív byl hlavně ofenzivní, teď se daleko víc pohybuje na obou stranách hřiště, víc forčekuje a vyhrává osobní souboje. A je vidět, že ostatní útoky si z toho vzaly příklad. Všichni teď napadají, dohrávají souboje a perou se o každý centimetr ledu.

Už to není o tom, že by Oilers vyhrávali velkým množstvím gólů. Nebo na úspěšných přesilovkách. Vyhrávají klidně 2:0 nebo 3:1, vyhrávají prostě jako tým, a to je pro play off klíčové. Tam jsou zápasy vždycky těsné. Navíc konečně velmi dobře chytá brankář Stuart Skinner. Všichni si důvěřují."