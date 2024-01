Návrat na led se nekoná, pro Chytila sezona kvůli zdravotním problémům předčasně skončila

Filip Chytil (24) absolvoval v aktuálním ročníku NHL kvůli zdravotním potížím pouhých 10 utkání – a další už nepřidá. New York Rangers v prohlášení informovali, že pro českého útočníka sezona skončila. Důvodem jsou podle všeho následky srážky s Jesperem Fastem z listopadového zápasu s Carolinou.

Ačkoliv Rangers Chytilův problém popisují jen jako zranění v horní části těla, na vině je s velkou pravděpodobností další otřes mozku, přestože při souboji s Fastem hlava českého reprezentanta zasažena nebyla.

Koncem prosince se Chytil vrátil trénovat do Česka, aby podle informací ESPN před nedávnem zamířil zpět do New Yorku. Spekulace o jeho brzkém návratu k zápasům se však nyní ukázaly jako liché.

"Po důkladném vyšetření Filipa Chytila, který si nedávno přivodil zranění v horní části těla, bylo potvrzeno, že bude do konce sezony mimo hru," stojí v prohlášení, které Rangers zveřejnili během neděle.

"Hlavní prioritou organizace bylo po celou dobu Filipovo zdraví a budeme ho i nadále plně podporovat v jeho zotavování s cílem vrátit se v sezóně 2024/25," informovala organizace.

Podle zámořských médií utrpěl účastník loňského mistrovství světa čtvrtý otřes mozku během šestileté kariéry v NHL, kterou mu různé zdravotní problémy přerušily už desetkrát.

