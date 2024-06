Nečas o budoucnosti v NHL: Bude to zajímavé. Carolina? Jsem připravený na všechno

Hokejový útočník Martin Nečas (25) se podruhé za sebou prosadil mezi nejlepší tři české hokejisty v anketě Zlatá hokejka. Po loňském druhém místě skončil letos třetí. Jeden z klíčových hráčů reprezentace na zlatém mistrovství světa v Praze momentálně řeší svou další budoucnost. V Carolině mu skončila smlouva a spekuluje se o jeho výměně. V rozhovoru s novináři přiznal, že je připraven na všechny možnosti. V příští sezoně by ale rozhodně chtěl oproti té minulé dostat na ledě větší prostor v klíčových pasážích zápasů.

"Za třetí místo jsem rád. Samozřejmě mám vyšší cíle, ale Pasta byl zaslouženě první a Dosty druhý. Myslím si, že je pěkné, že tady můžeme všichni vše oslavit společně. Je to i motivace do další sezony, aby Pastu někdo pozlobil a jednou i přeskočil," řekl Nečas, jenž skončil v hlasování za sedminásobným vítězem ankety Davidem Pastrňákem a Lukášem Dostálem. "Letos to bylo asi jasné. V NHL měl David suverénně nejvíce bodů a zaslouženě vyhrál," podotkl.

Naopak Nečas nebyl se svou sezonou v Carolině moc spokojený. I když v základní části nasbíral solidních 53 bodů a v play off přidal dalších devět. "Bylo to nahoru dolů. Nebylo to nejlepší a nejsem s tím spokojený, ale ani zklamaný. Vím, že to může být lepší. Play off bylo z pohledu týmového výsledku zklamání, ale na druhou stranu bez toho bych nebyl na mistrovství a nezažil bych zdejší skvělou atmosféru. Jak se říká, něco špatného je k něčemu dobré," řekl Nečas, který posílil reprezentaci až v průběhu šampionátu. Poté, co Hurricanes vypadli ve 2. kole play off s New York Rangers.

Pětadvacetiletý útočník v minulé sezoně nepatřil mezi klíčové hráče Caroliny, s čímž nebyl spokojený. "Od toho jsou tam trenéři, kteří hráče posílají na led. Já jsem mezi klíčovými nebyl a v příští sezoně bych to chtěl vylepšit. V těchto situacích se na ledě cítím nejlépe. Musím podle toho podávat výkony a doufám, že od příští sezony se to zlepší," přál si Nečas.

Otázkou ale je, zda bude i nadále hrát v Carolině. V klubu, který jej před sedmi lety draftoval, mu skončila smlouva. Hurricanes ale drží jeho hráčská práva. V zámoří se ale spekuluje, že bude vyměněný. "Já jsem připravený na všechno. Uvidíme, jak to bude. Bude to zajímavé," řekl Nečas, jenž společně s agentem klubu nastínil svá očekávání. "Jsem hráč Caroliny, která na mě má práva. Jsme každodenně v kontaktu, agent i já s nimi mluvíme a věřím, že to dopadne dobře pro mě i pro klub. Buď budeme spolu pokračovat, a doufám, že to bude co nejlepší, nebo budu někde jinde. Doufám, že pokud se rozejdeme, tak to bude v dobrém," podotkl Nečas, jenž za Carolinu v průběhu sedmi sezon odehrál včetně play off 421 utkání.

Jasno o případné Nečasově výměně by ale mohlo být teoreticky již tento týden, kdy se v zámoří koná draft NHL. "Je to možné. V trochu podobné situaci jsem byl před dvěma lety, kdy se mluvilo o trejdu a nakonec jsem podepsal novou smlouvu. Vše jsem teď nechal na agentovi a já se připravuju na další sezonu," řekl Nečas, který o své situaci mluví i přímo s majitelem klubu.

Spekulace médií, kam by mohl zamířit, ale moc nesleduje. "Zpráv a spekulací je hodně. Kdyby je člověk četl, tak si myslí, že jde každý den do dalších 15 týmů. Držím se toho, o čem se bavíme s agentem," uvedl Nečas.