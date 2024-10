Pastrňák gólem a asistencí řídil výhru Bostonu, Hertl si proti San Jose připsal dvě nahrávky

Brian Fluharty / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

David Pastrňák (28) přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 4:3 v prodloužení nad Torontem. Vítězství podpořil asistencí Pavel Zacha. Lukáš Dostál neodvrátil třiceti zákroky prohru Anaheimu 1:2 na ledě New York Rangers, za které si připsal asistenci Filip Chytil. Tomáš Hertl (30) pomohl dvěma přihrávkami k vítězství Vegas 7:3 nad San Jose. Na straně poražených inkasoval Vítek Vaněček sedmkrát ze 42 střel.

Petr Mrázek pustil tři branky z 29 střel při prohře Chicaga 2:4 v Dallasu. Martin Nečas připravil první gól Caroliny, jež zvítězila v Seattlu 4:1.

Boston prohrával 0:1 a 1:2, přičemž poprvé vyrovnal v přesilové hře díky trefě Pastrňáka. Český útočník skóroval pošesté v sezoně ze své typické parkety v levém kruhu a zakončil kombinaci Pavla Zachy a Brada Marchanda.

Boston byl blízko výhře už v základní hrací době, ale Auston Matthews poslal zápas trefou v předposlední minutě do prodloužení. Hostující kanonýr se ale poté podepsal chybou i pod rozhodující akci. Při hře ve třech vystihl Pastrňák v útočném pásmu přihrávku Matthewse, naznačil střelu, ale přihrál Marchandovi. Kapitán Bostonu na první pokus neuspěl, ale z dorážky zařídil domácím bonusový bod.

V New Yorku platil bezbrankový stav až do 45. minuty, než překonal Dostála ranou z mezikruží Ryan Lindgren. Po Chytilově akci padl druhý gól. Český útočník mohl u pravé tyčky zakončovat, což očekával i Dostál a skokem chtěl zmařit šanci. Chytil se ale vydal k zadnímu mantinelu a přihrál Kaapo Kakkovi. Ten ještě vylepšil akci pasem na Williama Cuylleho a ten zakončil do prázdné branky.

Anaheim už jen zdramatizoval utkání v 53. minutě trefou Olena Zellwegera. Dostál byl za svůj výkon vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Hertl bodoval potřetí v řadě a během série vstřelil tři góly a na čtyři přihrál. Zkušený centr si proti svému bývalému klubu připsal obě přihrávky u branek Bretta Howdena, který zvyšoval v 17. minutě na 3:0 a v závěru stanovil konečnou podobu výsledku. Při první gólové akci jej Hertl našel křížným pasem volného u pravé tyčky. Při druhé český útočník vybojoval u hrazení puk a rozjel akci, kterou zakončil Howden do prázdné branky.

Kompletní výsledky zápasů NHL