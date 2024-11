Nečasova série pokračuje, bod přidal v NHL už podvanácté v řadě. Faksa se blýskl zápisem 1+1

Hokejový útočník Martin Nečas asistencí pomohl Carolině k výhře 4:0 nad Ottawou a bodoval v 12. duelu za sebou. V produktivitě NHL je s 26 body šestý. Gólman David Rittich 17 zákroky pomohl Los Angeles k vítězství 4:1 nad Detroitem. Gólem a asistencí se blýskl Radek Faksa, jenž řídil výhru St. Louis 3:2 nad Bostonem.

Nečas opět potvrdil, že do nové sezony NHL vstoupil skvěle. Proti Ottawě v závěru druhé třetiny v dvojnásobné přesilovce křižnou nahrávkou našel Sebastiana Aha a ten zvýšil na 2:0 pro Hurricanes.

"Skvělá nahrávka. Jsem rád, že jsem to trefil a uklidil jsem ji do branky," uvedl po zápase Aho. "Hodně mi pomohlo, že jsem měl dost času. Při hře pět na tři je to rozložení na hřišti vždycky trochu jiné," dodal finský útočník.

Ve třetí dvacetiminutovce Carolina přidala další dvě branky a doma vyhrála pošesté za sebou. Hurricanes se i díky příspěvku českého forvarda posunuli na třetí místo Východní konference.

Jen o bod méně než Carolina v dosavadním průběhu ročníku nasbírali hokejisté Los Angeles. Kings i proto atakují čelo Západní konference. Po domácí výhře nad Detroitem jsou čtvrtí.

Na pohodlné výhře 4:1 se výrazně podepsal i Rittich, který v brance Los Angeles odchytal v pozici jedničky třetí z posledních šesti zápasů. Český gólman ve všech třech případech dovedl svůj tým k výhře a ani jednou neměl nižší než 90procentní úspěšnost zákroků. Proti Red Wings chytal s úspěšností přes 94 procent a za svůj výkon byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Hokejisté St. Louis i díky Faksově brance a přihrávce vyhráli v NHL na ledě Bostonu 3:2 v prodloužení. Český útočník byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Jeho krajané David Pastrňák a Pavel Zacha v dresu domácích Bruins nebodovali.

Faksa v sedmé minutě otevřel skóre zápasu. Třicetiletý centr si připsal druhou branku v sezoně, na kterou čekal přes měsíc. Boston však díky dvěma zásahům Trenta Frederica ještě v první třetině skóre otočil. St. Louis vyrovnalo v 50. minutě, kdy se po Faksově přihrávce prosadil Nathan Walker.

"Snažíme se hrát jednoduše, zbytečně si to nekomplikujeme. Známe své silné stránky a snažíme se jich držet. Když se nám to daří, umíme týmu pomoci i v ofenzivě,“ řekl po zápase Walker, Faksův spoluhráč ze čtvrté lajny Blues.

V prodloužení mohl o výhře Bostonu rozhodnou Pastrňák, ale v dobré pozici z levého kruhu netrefil odkrytou branku. Na druhé straně naopak mířil přesně Brayden Schenn a St. Louis díky němu vyhrálo po čtyřech zápasech.

Winnipeg, lídr celé NHL, tvrdě narazil na ledě úřadujících šampionů Floridy. Na ledě Panthers prohráli Jets 0:5 a poprvé v ročníku nedali ani gól. V dresu domácích odehrál 13 a půl minuty Tomáš Nosek.

Nevydařenou dvacetiminutovku má za sebou gólman San Jose Vítek Vaněček, jenž během první třetiny zápasu s Pittsburghem dostal dvě branky a přenechal místo Mackenziemu Blackwoodovi. Ten nakonec dovedl Sharks k bodu za prohru 3:4 po samostatných nájezdech.

