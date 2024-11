Nečasova série už je na čísle třináct. Proti Blues získal čtyři body a má klubový rekord

Fantastickou fazonu si v posledních týdnech udržuje český útočník Martin Nečas (25). Proti St.Louis Blues protáhl svou bodovou sérii na třináct zápasů a k výhře 4:1 pomohl dvěma góly a dvěma nahrávkami. Carolina má v posledních třinácti zápasech bilanci 11-2-0. Střelecky se prosadil také Jakub Vrána (28), jenž gólem pomohl k výhře Washingtonu 5:2 ve Vegas. V dresu poražených jeden gól připravil Tomáš Hertl (31).

Nečas nejprve připravil góly pro Andreje Svečnikova a Erica Robinsona a až pak začal sám branky střílet. Gólmana Joela Hofera propálil ve 33. a 47. minutě. "Hraje takhle skvěle poslední dobou takřka každý zápas," chválil po utkání pro NHL.com trenér Rod Brind’Amour.

Nečas zaznamenal čtyřbodový zápis podruhé v sezoně a počtvrté v kariéře, díky třiceti bodům (11+19) je třetí v bodování NHL, na prvního Nathana MacKinnona ztrácí jen tři body. Pokud by v tomto tempu pokračoval až do konce sezony, získal by celkem 145 bodů.

Český útočník jako třetí hráč v sezoně překonal hranici 30 bodů a stanovil nový klubový rekord. Nikdo před ním se nedostal přes třicetibodovou hranici rychleji než v 17 zápasech. Nejrychleji to až dodnes zvládl Eric Staal, který na překonání 30 bodů potřeboval o jeden zápas víc.

Nečas vyrovnal pátou nejdelší bodovou šňůru v historii organizace a nastřádal během ní už 27 bodů. Posunul se tak na třetí místo klubových tabulek. Produktivnější byl během svých sérií jen Mike Rogers, který řádil na přelomu 70. a 80. let. Útočník ještě v dresu Hartfordu Whalers nasbíral devětadvaceti- a devětatřicetibodovou sérii.

Jediný bod na Carolinu ztrácí Washington, který i díky Vránově trefě vyhrál ve Vegas 5:2. Český útočník v úvodu druhé třetiny zvýšil na 3:1 a vstřelil vítězný gól Capitals. Výhru hokejistů z hlavního města hattrickem řídil Alexandr Ovečkin. Druhou branku Golden Knights připravil Hertl, jenž je s 16 body (7+9) třetím nejproduktivnějším Čechem v lize.

