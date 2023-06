NHL nadále monitoruje problém Arizony s arénou, Bettman vnímá situaci pozitivně

TASR

Po neúspěšném referendu, v němž obyvatelé Tempe odmítli výstavbu nové arény pro hokejový tým Arizona Coyotes, bude NHL situaci nadále sledovat. Před začátkem prvního zápasu finále play off mezi Vegas a Floridou to řekl komisař ligy Gary Bettman (71).

Klub podle něj prozkoumá další možnosti v oblastech poblíž Phoenixu. "Budeme to pečlivě sledovat. Věříme, že jedna z možností vyjde. Je to dobrý trh, a pokud to tam bude fungovat, uděláme to. Výzvy tu však máme," prohlásil Bettman.

Coyotes měli v plánu postavit arénu s kapacitou 16 tisíc míst. Výstavbu odmítli místní obyvatelé v referendu, 56 procent voličů bylo proti. Bettmanův zástupce Bill Daly také prozradil, že Ryan Smith, většinový vlastník týmu NBA Utah Jazz, kontaktoval ligu se zájmem o přestěhování klubu do Salt Lake City. V minulé sezoně hrála Arizona v Mullett Areně s kapacitou pět tisíc diváků.

Komisař ligy rovněž prozradil, že se řeší i budoucnost Ottawy Senators, konkrétně prodej klubu. Podle jeho slov bude tento proces pravděpodobně trvat ještě několik týdnů, ve hře zůstávají čtyři zájemci. "Snaží se postupovat tak rychle, jak je to jen možné," dodal.