Livesport Daily #11: Jak probíhá přerod týmu v NHL, vysvětluje Petr Mrázek

Lukáš Pečeně

Jako každý profesionální sportovec vyrůstal i Petr Mrázek (31) v touze vyhrávat a být nejlepší. Aktuálně ale v NHL chytá v Chicagu Blackhawks, které prochází proměnou kádru a možná důležitější než výhry na ledě je pro něj dobrá pozice v draftu. Jaké to je být v týmu bez reálných ambic na vítězství v NHL? A kdy se zase z Blackhawks může stát skutečný uchazeč o Stanley Cup? To všechno jsme probrali v nové epizodě Livesport Daily.

"Vrátil jsem před měsícem z Ameriky, užil jsem si dovolenou a pořádně jsem vypnul. Teď už mi zase začala příprava, člověk nemůže jenom sedět doma," vypráví na začátku nového dílu našeho podcastu brankář Blackhawks Petr Mrázek.

V minulé sezoně odchytal 39 zápasů, a i když v nich zaznamenal průměr 3,66 inkasovaných gólů na zápas, je s předchozím ročníkem spokojený: "Na začátku jsem měl problémy s tříslem, ale pak se mi vyplatila poctivá letní příprava a ve druhé půlce sezony jsem odchytal skoro všechny zápasy. Měl jsem z toho dobrý pocit."

Blackhawks získali v nedávné historii tři Stanley Cupy, ale aktuálně jsou v jiné pozici. Mužstvo prochází výraznou obměnou, pozornost fanoušků se upírá hlavně k předsezonnímu draftu. Výsledky nejsou pro vedení organizace tak zásadní. "My to v kabině neřešíme. Chceme hrát co nejlíp, kašleme na to, co je v médiích nebo co chtějí manažeři, chceme mít ty nejlepší výsledky, co můžeme," vysvětluje Mrázek.

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily byla také řeč:

O Chicagu bez Jonathana Toewse a Patricka Kanea.

O supertalentu a budoucím lídrovi Chicagu Connoru Bedardovi.

O tom, jak může celou sezonu ovlivnit jeden zápas.

