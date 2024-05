Edmonton v play off NHL smazal dvoubrankový náskok Dallasu a srovnal stav série

Hokejisté Edmontonu porazili ve čtvrtém zápase finále Západní konference NHL Dallas 5:2 a srovnali stav série na 2:2. Třemi nahrávkami se blýskl Connor McDavid (27). Stars k výhře nepomohl ani návrat českého útočníka Radka Faksy (30) do sestavy.

Dallas přitom do zápasu vstoupil skvěle. Hned v 58 sekundě obraně Oilers proklouzl Wyatt Johnston a devátým gólem v play off poslal hostující celek do vedení. V šesté minutě už to bylo 2:0. Po buly v útočném pásmu nahodil puk na branku Esa Lindell a jeho pokus skončil až za Stuartem Skinnerem.

Oilers nevydařený vstup do zápasu nevykolejil a ještě během první třetiny srovnali na 2:2. Kontaktní branku vstřelil Ryan McLeod a o vyrovnání se postaral nejproduktivnější bek bojů o Stanley Cup Evan Bouchard, jenž za Jakea Oettingera dorazil McDavidův cílený nástřel do betonu.

Vítěznou branku Edmonton vstřelil v oslabení. Mattias Janmark ve 35 minutě využil přečíslení tři na jednoho a poslal Oilers poprvé v zápase do vedení. O necelou minutu později zdvojnásobil náskok domácích Leon Draisaitl, jenž se do statistik zapsal po dvou zápasech bez bodu. Konečné skóre stanovil v 58. minutě gólem do prázdné branky Mattias Ekholm.