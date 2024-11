Nielsen sesazen z trůnu, Ehlers se stal nejproduktivnějším Dánem v historii NHL

TASR / Fred Greenslade / The Canadian Press via AP

Útočník Winnipegu Nikolaj Ehlers (28) se stal nejproduktivnějším dánským hokejistou v historii NHL. V nedělním utkání proti Tampě nejprve asistencí vyrovnal rekord Franse Nielsena (40) a poté gólem do prázdné branky na 6:4 zaznamenal již 474. bod v základní části, což ho katapultovalo na první místo historických tabulek.

Ehlers má na kontě 209 gólů a 265 asistencí v 617 zápasech. "Samozřejmě jsem na to velmi pyšný. Sledoval jsem dánské hráče, na kterých jsem vyrůstal. Frans byl jedním z nich. Byl to vynikající hokejista, který se v této lize hodně prosadil. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním hrál na mistrovství světa během jeho poslední sezony," poznamenal nový rekordman.

Zkušený útočník působí v NHL od roku 2015 a už v uplynulé sezoně byl nejlepším dánským střelcem v NHL. Jako první ze svých krajanů překonal hranici 200 gólů. Za sebou má životní sezona 2023/24, v níž si vytvořil osobní rekord s 61 body v základní části (25+36). Do ročníku 2024/25 však vstoupil ještě lépe, když ve 12 zápasech zaznamenal 17 bodů (8+9) a Winnipeg je i jeho zásluhou aktuálně nejlepším týmem ligy.

V NHL dosud působilo 16 dánských hráčů včetně dvou brankářů. Ehlers má z nich nejvyšší průměr bodů na zápas (aktuálně 0,77). Lars Eller z Pittsburghu se v minulé sezoně stal prvním dánským hráčem, který v NHL odehrál 1000 zápasů.