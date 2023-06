Nový kouč pro Chytila. New York Rangers povede Laviolette, vystřídal Gallanta

ČTK

Novým koučem New York Rangers v zámořské NHL byl v úterý jmenován Peter Laviolette (58). Na pozici hlavního trenéra vystřídá Gerarda Gallanta (59), jehož klub z Manhattanu propustil 6. května záhy po vyřazení již v úvodním kole play off. Rangers, k jejichž lídrům patří český útočník Filip Chytil (23), informovali o dohodě s Laviolettem na svém webu.

Američan Laviolette bude v pořadí 37. trenérem bohaté klubové historie. Právě v barvách Rangers odehrál v sezoně 1988/89 bývalý obránce všech 12 zápasů, které má na kontě v NHL.

V roli hlavního kouče má naproti tomu mezi hokejovou elitou velmi bohaté zkušenosti. Začínal v roce 2001 v konkurenčních New York Islanders, poté vedl Carolinu, s níž v roce 2006 vyhrál Stanley Cup, Philadelphii, Nashville a poslední tři sezony Washington. Capitals ho však v polovině dubna propustili poté, co se poprvé od roku 2014 nedostali do play off. Na mezinárodní scéně vedl USA na olympijských hrách i mistrovství světa.

"Jsme nadšení, že právě Peter bude příštím hlavním trenérem New York Rangers. S jeho bohatými zkušenostmi v této roli v NHL a také úspěchy, jichž týmy pod Peterovým vedením na různých úrovních během jeho kariéry dosáhly, se těšíme na to, co přinese budoucnost našemu týmu pod jeho vedením," řekl klubový prezident a generální manažer Chris Drury.

Laviolette odkoučoval v NHL již 1430 zápasů základní části a oslavil 752 výher, což je osmý nejvyšší počet v historii ligy. Dalších 154 duelů přidal v play off. Po Dicku Irvinovi, Scottym Bowmanovi a Mikeu Keenanovi se stal teprve čtvrtým koučem, jemuž se podařilo dovést až do finále tři různé kluby. Po triumfu s Carolinou zůstal těsně pod vrcholem během působení na střídačce Philadelphie (2010) a Nashvillu (2017).

Gallant přišel do Rangers v polovině června 2021. Stal se prvním koučem klubových dějin, jemuž se podařilo dosáhnout s mužstvem za první dvě sezony po sobě v základní části na stobodovou hranici. Po loňském tažení do finále Východní konference však skončil tento ročník pro ambiciózní tým zklamáním, když vypadl s New Jersey 3:4 na zápasy.