Ovečkina čeká pauza. Kvůli zlomenině lýtkové kosti bude Washingtonu chybět několik týdnů

Kanonýr Washingtonu Alexandr Ovečkin (39), jenž v NHL útočí na rekord Waynea Gretzkého v počtu vstřelených branek, má zlomenou levou lýtkovou kost. Oznámili to zástupci Capitals, podle nichž se tým bude muset bez kapitána obejít čtyři až šest týdnů. Zkušený útočník si zlomil nohu při srážce s Jackem McBainem v pondělním zápase v Utahu.

Před zraněním Ovečkin dvakrát skóroval a s 15 brankami z 18 zápasů patří k nejlepším střelcům sezony NHL. Celkem v kariéře má na kontě 868 gólů a k překonání rekordu Gretzkého mu chybí 27 branek. Kanadská legenda v letech 1978-99 nastřílela 894 gólů.

"Je to nešťastné zranění, kdykoli ztratíte kapitána, kdykoli ztratíte hráče, který prožívá rok jako on a hraje tak dobře, jako hraje on," řekl trenér Capitals Spencer Carbery po čtvrteční porážce 1:2 s Coloradem. "Je důležitou součástí našeho týmu, ale on se vrátí. Teď jen potřebujeme, aby ostatní kluci předvedli víc. Budeme potřebovat, aby všichni, včetně trenérů, udělali trochu víc," dodal.

Pro Ovečkina to bude nejdelší absence v kariéře. Dosud nejdéle v NHL chyběl šest zápasů v řadě v roce 2009 kvůli nespecifikovanému zranění v horní polovině těla. Během 20 sezon vynechal pouze 59 zápasů, přičemž jen 35 kvůli zranění.

"Všichni jsou naštvaní," řekl útočník Tom Wilson, který hraje s Ovečkinem od roku 2013. "Seděli jsme tam a říkali si: 'To je divné. Je to neuvěřitelné, že je opravdu zraněný. To jako zmešká zápasy?'" popsal nezvyklou situaci v šatně. "Jsem tu už hodně dlouho a tohle je pro mne nové," dodal.