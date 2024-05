Palát a Nosek budou mít nového kouče. Do New Jersey se po konci v Torontu stěhuje Keefe

Hokejisty New Jersey, kde působí čeští útočníci Ondřej Palát (33) a Tomáš Nosek (31), bude podle zámořských médií v NHL trénovat Sheldon Keefe (44). Ještě nedávno kouč Toronta by měl být oficiálně jmenován trenérem Devils dnes.

Keefe získal další angažmá dva týdny poté, co byl po vyřazení v prvním kole play off od Bostonu propuštěn od hokejistů Maple Leafs. Toronto vedl od listopadu roku 2019 a v každé sezoně s ním postoupil do vyřazovací části, v níž ale slavný kanadský klub vyhrál jen jednu sérii.

Bývalý útočník se zkušenostmi z NHL bude pátým koučem New Jersey od roku 2019 a třetím letos. Devils v březnu ve snaze zachránit sezonu odvolali Lindyho Ruffa, ale tým nedovedl do play off ani jeho dočasný nástupce Travis Green, jenž po sezoně odešel do Ottawy.