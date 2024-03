Buffalo v NHL udrželo naději na postup do play off, Thompson sestřelil Devils čtyřmi góly

Buffalo v NHL udrželo naději na postup do play off, Thompson sestřelil Devils čtyřmi góly

Hokejisté Buffala v NHL po obratu porazili New Jersey s Ondřejem Palátem (33) a Tomášem Noskem (31) 5:2. Čtyřmi góly se zaskvěl první centr Sabres Tage Thompson (26). Čeští útočníci nebodovali.

Buffalo v souboji dvou týmů živících šanci na postup do play off nezvládlo první třetinu a prohrávalo 0:2. Cestu za obratem ale hned po půl minutě druhé části nastartoval Thompson. Americký útočník ještě ve druhé třetině vyrovnal a v 56. minutě svým třetím gólem v zápase korunoval obrat.

Konečnou podobu skóre dali hokejisté Sabres v posledních vteřinách zápasu, kdy se do prázdné branky trefili John Jason Peterka a opět Thompson. "Za stavu 2:0 jsme věděli, že nás domácí zatlačí, bohužel jsme si s tím vůbec neporadili. Využili našich chyb a skóre otočili. Je to pro nás velká komplikace v boji o play off," uvedl střelec druhé branky Devils Jesper Bratt.

Čtyřgólová show Thompsona

Tage Thompson a jeho čtyři góly proti NJ Devils nhl.com

New Jersey osm zápasů před koncem základní části v tabulce Východní konference ztrácí pět bodů na osmý Washington a šest na sedmou Philadelphii. Buffalo je o bod zpět. "Prohráli jsme zápas, ve kterém jsme měli bodovat. Nemá cenu hledat výmluvy, byl to od nás další nevyzrálý výkon. Musíme se prostě naučit, jak zápasy dovést do vítězného konce," litoval kapitán New Jersey Nico Hischier.

Buffalo po nevydařeném posledním domácím duelu s Ottawou (2:6) zabralo a udrželo naději na proklouznutí do elitní osmičky konference. "Středeční zápas nám nevyšel tak, jak jsme chtěli. Nezabalili jsme to a dneska jsme výborně odpověděli. Svědčí to o skvělém charakteru v kabině," řekl Thompson.

Americký centr dal šestý hattrick v dresu Sabres a podruhé v kariéře nastřílel v jednom zápase čtyři góly. Je teprve čtvrtým aktivním hráčem, kterému se to podařilo. Napodobil Alexandra Ovečkina, Nathana MacKinnona a Anžeho Kopitara.

Thompson si polepšil v sezoně na 26 gólů a dotáhl se na nejlepšího kanonýra týmu Peterku. Ten gólem do prázdné branky natáhl svou střeleckou sérii na čtyři zápasy.

Palát s Noskem spolu naskočili ve třetím útoku Devils a v zápase nebodovali. Palát navíc při závěrečném risku bez gólmana zaznamenal dva záporné body do statistiky plus/minus.

"Je dobře, že teď máme pár dní volno. Musíme se trochu uklidnit a načerpat síly do závěru základní části. Pak půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit," řekl prozatímní trenér Devils Travis Green, jenž tým převzal 4. března po odvolaném Lindym Ruffovi.

Tabulka NHL