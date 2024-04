Kämpf v NHL zaznamenal osmý přesný zásah v sezoně, Matthews má na dosah 70 gólů

Kämpf se bodově prosadil po čtyřech zápasech, na výhru to ale nestačilo.

David Kämpf (29) osmým gólem v sezoně NHL neodvrátil domácí prohru Toronta 5:6 s New Jersey. Ondřej Palát (33) v dresu vítězů nebodoval. Dvěma brankami se blýskl Auston Matthews (26), jenž vylepšil svou střeleckou bilanci na 68 gólů a jako první z aktivních hráčů má našlápnuto k tomu dát sedmdesát gólů za sezonu.

Kämpf protrhl své čtyřzápasové čekání na bod těsně před polovinou zápasu. Český útočník vyjel s pukem zpoza branky, šikovnou otočkou si ho připravil na forhend a poslal ho mezi betony přesouvajícího se gólmana Jakea Allena.

Toronto po akci jirkovského rodáka vedlo 4:3, druhou polovinu duelu ale nezvládlo a po třech zápasech vyšlo bodově naprázdno. Vítězství Devils ve třetí třetině dvěma góly vystřelil Jesper Bratt.

Ještě předtím, než otěže zápasu převzal švédský útočník, patřila scéna hlavně Matthewsovi. Americký kanonýr vstřelil během úvodních 28 minut dvě branky a jako první hráč od sezony 1992/93 může překonat sedmdesátigólovou hranici. K dosažení mety, na kterou se v ligové historii podívalo pouze osm hráčů, Matthewsovi zbývají tři zápasy.

Pokud rodák z kalifornského San Ramon během duelů s Detroitem, Floridou a Tampou Bay dokáže prodloužit svou sedmizápasovou gólovou sérii, připojí se k absolutní elitě historie NHL. Hranici střelecké extratřídy doposud překonali pouze Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Brett Hull, Phil Esposito, Jari Kurri, Alexander Mogilnyj, Bernie Nicholls a Teemu Selänne.

"Jeho výkony jsou neuvěřitelné. Sledujeme něco opravdu speciálního," řekl o počínání amerického kanonýra John Tavares, který v zápase rovněž vstřelil dvě branky. "Jsme vděční za to, že ho máme v týmu. Chceme v zápasech odevzdat co nejlepší výkon, abychom pomohli i Austonovi. Když máte v týmu takového střelce, musíte se snažit vytvořit mu co nejvíce palebných pozic," dodal kapitán Maple Leafs.

Další velký milník v kariéře překonal Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu v duelu proti Detroitu zaznamenal tři body a jako čtrnáctý hráč v historii NHL dosáhl na 1000 asistencí. Jubilejní nahrávkou navíc v prodloužení připravil vítězný gól pro Erika Karlssona, který Penguins tři kola před koncem posunul na osmou příčku, zaručující postup do play off.

Šestatřicetiletý Kanaďan se navíc posunul do elitní desítky historického bodování NHL. Aktuálně má Crosby na kontě 1591 bodů a na jedenácté místo odsunul Phila Esposita. "Je to skvělý hráč a skvělý člověk. Nyní navíc hraje ve skvělé formě. V týmu nemáme lepšího hokejistu. Vede nás a my se mu jen snažíme sekundovat," řekl Crosbyho spoluhráč z prvního útoku Penguins Bryan Rust.

Pittsburgh bodoval v posledních deseti zápasech a skvělým finišem se vrátil do boje o play off. Crosby má na výsledkovém vzepětí zásadní podíl. Během bodové série Penguins zaznamenal 20 kanadských bodů a vylepšil svou bilanci na 41 gólů a 48 asistencí.

Další zápasy

Postup do play off si zajistili hokejisté Los Angeles. Kings porazili Calgary 4:1 a do vyřazovacích bojů proklouzli potřetí za sebou. Výrazný podíl na výhře měl švédský útočník Viktor Arvidsson, autor dvou gólů. Český brankář David Rittich potřetí za sebou zůstal pouze na střídačce.

Čtyřbodový náskok v čele kanadského bodování si vytvořil Nikita Kučerov. Ruský útočník asistoval u obou gólů Tampy Bay při prohře 2:3 v prodloužení s Ottawou a tři zápasy před koncem základní části má na kontě 141 bodů. Výrazně se tak přiblížil zisku Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL.

