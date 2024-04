Nosek si připsal asistenci u další porážky Devils, Nashville se výrazně přiblížil play off

Nosek si připsal asistenci u další porážky Devils, Nashville se výrazně přiblížil play off

Tomáš Nosek (31) asistoval u jedné z branek New Jersey při domácí prohře s Nashvillem 2:3 po samostatných nájezdech. Devils i přes jeho šestý bod v sezoně prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Nashville udělal důležitý krok v boji o jistotu postupu do play off. Predators čtyři kola před koncem základní části drží sedmibodový náskok na deváté St. Louis a od postupu do vyřazovacích bojů je dělí jediná výhra.

Hokejisté Nashvillu na ledě Devils ani jednou nevedli, přesto nakonec brali dva body za vítězství po samostatných nájezdech. Nosek v úvodu třetí třetiny vybojoval puk na zadním mantinelu a připravil vedoucí branku pro Chrise Tierneyho, domácí však těsné vedení neudrželi.

V 53. minutě srovnal v přesilové hře Luke Evangelista a v závěrečném rozstřelu zpečetil vítězství Predators Ryan O'Reilly. Kanadský forvard byl v zápase u všeho důležitého. Kromě rozhodujícího nájezdu připravil obě branky Nashvillu a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.