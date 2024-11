Pastrňák naštval trenéra Bostonu, ten ho po zbytečných ztrátách na závěrečnou třetinu posadil

David Pastrňák (28) se v poslední třetině nedělního utkání Bostonu proti Seattlu ocitl v nedobrovolné roli diváka. Navzdory dvoubrankovému vedení se kouč Jim Montgomery rozhodl českou superhvězdu na celou třetí dvacetiminutovku posadit a nevyužil Pastrňáka ani na jediné střídání. Boston stav 2:0 udržel a podruhé za sebou slavil výhru s čistým štítem.

Pětapadesátiletý Kanaďan sáhl ke kroku, jímž vyslal jasný vzkaz do kabiny - absolutně nikdo není nedotknutelný. Montgomery chce stoprocentní soustředění a zodpovědnost za celý tým od každého jednotlivce, a to bez ohledu na jeho jmenovku na zádech. Tím spíš, když se Bruins vstup do nového ročníku NHL vůbec nevydařil.

Dost možná k jeho rozhodnutí definitivně přispěl okamžik z poslední minuty druhého dějství. Domácí hráli při trestu Olivera Bjorkstranda přesilovku, Pastrňák se snažil dostat s kotoučem do útočného pásma, v pozici posledního hráče Bruins ale puk při snaze prohodit si protihráče ztratil. Nechybělo mnoho a Yanni Gourde se dostal do úniku. Bruins sice stihli bezprostřední nebezpečí zažehnat, Pastrňák zklamaně vystřídal, ale gólman Jeremy Swayman vzápětí čelil právě zakončení Gourdeho při přečíslení dvou na jednoho.

Pro Pastrňáka to byla druhá ztráta kotouče v utkání a zároveň i poslední střídání, přestože byl se sedmi přesnými ranami nejaktivnějším střelcem zápasu. Montgomery se o důvodech bavit nechtěl. "Rozhodnutí trenéra. Víc to nebudu komentovat," prohlásil na tiskové konferenci držitel Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra NHL za sezonu 2022/23.

Bostonu vstup do sezony nevyšel. A zatím naplno nezáří ani autor vítězného gólu z finále květnového mistrovství světa v Praze, byť je v čele týmové produktivity. Pastrňák si za 13 startů připsal 11 bodů za šest branek a pět asistencí. Jde ale o hráče, který v minulé sezoně nastřádal 110 bodů, v té předchozí dokonce ještě o tři více.

Pastrňákova bilance v nové sezoně. Livesport / Profimedia

Montgomeryho lekci ale havířovský rodák přijal s nadhledem. I když pro něho určitě nebylo snadné vše vstřebat, povzbuzoval spoluhráče v jejich dalším snažení. "Dodával nám energii, mluvil, rozhodně nebyl potichu. Byl vtažený do zápasu. To je vždycky důkaz správného spoluhráče. A zároveň i důvod, proč patří mezi naše lídry," ocenil Pastrňákův přístup autor druhého gólu Charlie Coyle.

Od debaklu 2:8 na ledě Caroliny, jímž Boston uzavřel minulý měsíc, tým ještě neinkasoval. Vítězstvím 2:0 nad Kraken navázal na triumf 3:0 z arény Philadelphie a dvěma výhrami za sebou vyrovnal dosavadní maximum v sezoně. "Obětujeme se jeden za druhého, od toho to všechno začíná. Jdeme správným směrem. Listopad zatím vypadá rozhodně daleko lépe než říjen," pochvaloval si Montgomery.