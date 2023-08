Pittsburgh bude několik týdnů postrádat svého střelce, Guentzel musel na operaci s kotníkem

Hokejisté Pittsburghu budou v úvodu sezony NHL postrádat jednu z opor Jakea Guentzela (28). Útočník podstoupil operaci pravého kotníku a zatím není zřejmé, jak dlouhou dobu si rekonvalescence vyžádá. Za dvanáct týdnů stav lékaři přezkoumají. Klub o tom informoval na webu.

Americký útočník měl potíže delší dobu. "Jak Jake zvyšoval intenzitu přípravy na sezonu, bylo zřejmé, že jeho zranění se nevyřešilo způsobem, který by byl pro něho a Penguins uspokojivý. Proto jsme se rozhodli, že operace bude nejlepší," uvedl generální manažer Kyle Dubas.

Guentzel patří dlouhodobě k hlavním postavám mužstva. V minulé sezoně odehrál v základní části 78 utkání a připsal si 73 bodů za 36 gólů a 37 asistencí. Byl nejlepším střelcem Penguins a třetím nejproduktivnějším hráčem. Se šesti vítěznými zásahy byl druhý za kapitánem Sidneym Crosbym. V posledních šesti sezonách z celkových sedmi, které v NHL odehrál, pokořil vždy hranici 20 branek.

V roce 2017 vyhrál s Penguins Stanley Cup. Naposledy se však Pittsburgh do play off neprotlačil a skončila tak jeho série 16 sezon, v nichž o pohár ve vyřazovacích bitvách pokaždé usiloval. Do nového ročníku vstoupí Pittsburgh 10. října utkáním proti Chicagu.