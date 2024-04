Pavel Francouz ukončil kariéru. Poslední český vítěz Stanley Cupu se loučí ve 33 letech

Poslední český vítěz Stanley Cupu končí kariéru. Směřovalo to k tomu dlouho, řekl Francouz

Hokejový gólman Pavel Francouz uzavřel ve 33 letech kariéru. Oznámil to na páteční tiskové konferenci v Praze. Vítěz Stanley Cupu z roku 2022 s Coloradem byl celou tuto sezonu mimo hru, v listopadu opustil tým Avalanche a vrátil se do Evropy kvůli blíže nespecifikovanému zranění v dolní polovině těla. Po této sezoně mu v NHL vypršela smlouva.

Francouz se naposledy objevil v brance loni 10. dubna a pomohl Coloradu k výhře 5:4 v Anaheimu. Teď už je jasné, že to bylo jeho poslední soutěžní vystoupení v životě. "Tělo rozhodlo. Je to něco, k čemu ta celá sezona směřovala. Nepříjemná, smutná záležitost, něco nového začíná," oznámil.

Zmíněný zápas byl jen epizodní. Pokus, zda je po zranění v oblasti třísel všechno v pořádku. Nebylo, Francouz musel v květnu s přitahovačem na operaci. "Ale ta hlavní potíž byla s kolenem, a to pak byl spíš pravý důvod. V létě nastal problém, nemohl jsem se připravovat se na sezonu a došlo to do bodu, kdy jsem pochopil, že možná už nebudu moci chytat," vysvětloval.

Kariéru mu ukončilo zranění chrupavky. "To se nedá řešit zákrokem. A čím víc se ta doba natahovala, bylo zřejmé, že se blíží konec," uvedl.

"Já jsem vlastně své první operace s koleny prodělal, když mi bylo 14 let a poslední operace byla, když mi bylo 30. Měl jsme problémy s čéškou, která je atypická, ale všechny ty zákroky, které jsem prodělal, mi vlastně umožnily skoro 20 let hokeje. Za to chci poděkovat panu doktorovi Neprašovi," vyprávěl Pavel Francouz.

Nejzářivějším bodem jeho kariéry bylo předloňské jaro, kdy pomohl Lavinám k zisku Stanley Cupu. V play off odchytal sedm zápasů a jednou dokonce udržel čisté konto. Litvínov dovedl v roce 2015 k historickému titulu.

Pětkrát startoval na mistrovství světa, na olympiádě v Pchjongčchangu kryl záda týmu, jenž došel do semifinále.