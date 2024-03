Francouz v NHL nejspíš dochytal. Pro návrat toho příliš nedělá, řekl generální manažer Colorada

Předloni pomohl Coloradu k zisku Stanley Cupu, nyní to příliš nevypadá na to, že ještě nějaký úspěch s týmem zažije. Hokejový gólman Pavel Francouz (33) se loni v listopadu odpojil od týmu kvůli nespecifikovanému zranění v dolní polovině těla, generální manažer klubu Chris McFarland nyní prohlásil, že nemá dojem, že by Francouz podnikal kroky vedoucí k návratu do NHL.

Francouz podstoupil loni v květnu operaci s přitahovačem, načež na podzim oznámil, že tuto sezonu vynechá a po dohodě s klubem se odletěl léčit do Česka. "Pomůže mi to, budu v blízkosti své rodiny i přátel a kamarádů," prohlásil tehdy.

Po pár měsících to vypadá, že už za moře nevrátí. Generální manažer Colorada Chris McFarland v pondělí v podcastu DNVR Avalanche uvedl, že si v Francouz v současnosti "užívá sportovní důchod". Jsou to však spíš jeho odhady, sám přiznává, že s gólmanem v poslední době nemluvil. "Ten výraz berte s rezervou. Ovšem nemáme dojem, že by se snažil makat nebo že by vyhlížel návrat. To zranění bylo nešťastné, načasování bylo také špatné. Aktuálně je doma a snad se má dobře," řekl McFarland v podcastu na adresu brankáře, jenž je mimo hru od začátku loňského dubna, tedy téměř rok.

Francouzův zaměstnavatel z Colorada v listopadu minulého roku oznámil, že zkušený český reprezentant vynechá aktuální sezonu. "S Avalanche budu dál v kontaktu, budu určitě vše konzultovat s našimi doktory. A budu je samozřejmě sledovat a fandit jim," plánoval tenkrát Francouz. Své zranění blíže nespecifikoval, uvedl jen, že jde o zranění ve spodní části těla. Podle všeho má co do činění s třísly.

Dosud český brankář odchytal v NHL 73 zápasů základní části s bilancí 44-21-6, ve kterých inkasoval v průměru 2,49 gólu.

V play off Stanley Cupu v roce 2022 dosáhl v dresu Avalanche na šest výher, včetně vítězství ve všech čtyřech duelech proti Edmontonu Oilers ve finále Západní konference. V rozhodující pohárové sérii odehrál jeden zápas, když vystřídal Darcyho Kuempera ve třetím utkání, ve kterém Avalanche prohráli s Tampa Bay Lightning 2:6.

Francouzovi po sezoně vyprší dvouletý kontrakt za čtyři miliony dolarů. Avalanche mají nyní trojici evropských gólmanů: Rusy Alexandara Georgijeva a Ivana Prosvetova a mladého Fina Justuse Annunena. Pokud se český brankář za oceán skutečně nevrátí, připadá do úvahy konec kariéry nebo angažmá v Evropě. V extralize působil v Plzni, Třinci a Litvínově, jemuž v roce 2015 výrazně pomohl k titulu.