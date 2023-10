Přijde McDavid o Heritage Classic s Calgary? Kapitána Edmontonu čeká pauza kvůli zranění

McDavid by mohl přijít i o venkovní zápas.

Hokejisté Edmontonu si budou muset v NHL poradit v nejbližší době bez kapitána Connora McDavida (26). Kanadský útočník nedokončil sobotní domácí zápas Oilers s Winnipegem. Kvůli blíže nespecifikovanému zranění v horní části těla má být mimo hru jeden až dva týdny. Klub o tom informoval na svém webu.

McDavid, který je považovaný za nejlepšího hokejistu současnosti, se zranil patrně necelých pět minut před koncem základní hrací doby duelu, který Jets nakonec vyhráli 3:2 v prodloužení. Při přechodu do protiútoku se zničehonic chytil rukou v oblasti nad pasem na levé straně těla. "Nezdálo se, že by se tam něco stalo, vypadalo to takhle během hry ze všeho nejvíc jako nějaký svalový problém," řekl po utkání trenér kanadského celku Jay Woodcroft.

Vítěz Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistu základní části za minulou sezonu, po níž převzal trofej již popáté v kariéře a vedle toho získal potřetí i prestižní Hart Memorial Trophy určenou nejužitečnějšímu hráči, do zbytku utkání již nezasáhl. Na ledě se zkusil projet jen během krátké přestávky před prodloužením, ale ani v něm už neodehrál ani jediné střídání.

McDavid na úvod sezony bodoval ve všech pěti zápasech a připsal si dvě branky a šest nahrávek. Dvě asistence zaznamenal právě v souboji s Jets. Edmontonu se ale výsledkově příliš nedaří, z deseti možných bodů si připsal jen tři a slavil dosud pouze jedinou výhru.

V tomto týdnu jsou před Oilers tři zápasy. Představí se na ledě Minnesoty, pak přivítají doma New York Rangers a v noci z neděle na pondělí je na programu utkání Heritage Classic, v němž pod širým nebem vyzvou v "Bitvě o Albertu" na Commonwealth Stadium velkého rivala Calgary. McDavidovi hrozí, že přijde i o tuto očekávanou událost.