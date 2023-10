Pastrňák s Chytilem zářili třemi body, Hertl a Zohorna gólem. Jiříček v NHL poprvé asistoval

Nejslavnější hokejová soutěž světa měla na programu obrovskou porci zápasů, do nichž naskočilo i nespočet Čechů. Karel Vejmelka zářil v zápase Arizony s Anaheimem a stal se první hvězdou zápasu. Výrazně se činil již tradičně střelec Bostonu David Pastrňák, který řídil výhru Bruins v Los Angeles (4:2) gólem a dvěma asistencemi. Radost ze vstřelené branky měl i Tomáš Hertl, jehož trefa do sítě Nashvillu jen mírnila vysokou porážku San Jose (1:5). O slovo se tentokrát přihlásil i Filip Chytil, když dvěma asistencemi přispěl k úspěchu Rangers na ledě Seattlu (4:1). Vůbec první bod v NHL zaznamenal David Jiříček (0+1), zatímco do statistik se zapsali i Martin Nečas (0+1), David Kämpf (0+1), Pavel Zacha (0+1) a Radim Zohorna (1+0).

Pastrňák otevřel ve 14. minutě v přesilové hře skóre švihem z levého kruhu a připsal si pátý gól v sezoně. Více branek dali v aktuálním ročníku jen čtyři hráči. Alex Laferriere vyrovnal v čase 26:28, ale Boston odskočil v dalším průběhu na 4:1. Poslední dvě branky Bruins vstřelil Brad Marchand po přihrávkách svého českého spoluhráče z útoku. Pastrňák, třetí hvězda zápasu, jej při první gólové akci našel mezi kruhy a podruhé jej uvolnil pasem zpoza branky. U čtvrté branky asistoval i Pavel Zacha.

Pittsburgh povolal Zohornu den před zápasem z farmy a ten se za důvěru odvděčil gólem. Český útočník vyslal během necelých jedenácti minut tři střely a svou aktivitu korunoval v 57. minutě, když do branky doklepl skákající kotouč. Výhru St. Louis řídil Brandon Saad, který dal dvě branky. Jeho spoluhráč Jakub Vrána nebodoval.

David Kämpf přispěl jednou asistencí k obratu Toronta, které vyhrálo 4:3 v prodloužení na ledě Tampy Bay. David Jiříček zaznamenal v NHL poprvé přihrávku, kterou pomohl Columbusu k vítězství 5:4 v prodloužení v Minnesotě. Asistence Martina Nečase nestačila Carolině, která podlehla v Coloradu 4:6.

Vejmelku překonal jen ve 48. minutě Frank Vatrano, který se prosadil před brankou v přesilové hře. Víc český gólman Anaheimu nepovolil a potvrdil, že má v úvodu sezony dobrou formu: ve třech zápasech pustil pět gólů, vychytal dvě výhry a má úspěšnost zásahů 95,1 procenta. Dostál odchytal druhý zápas v ročníku, v prvním dovedl tým k vítězství nad Carolinou a drží si úspěšnost zásahů okolo 92 procent.

Hertl vstřelil v 51. minutě svůj první gól v sezoně z dorážky a snížil na 1:4. Český centr si tak nadále udržuje průměr bodu na zápas (1+4), ale San Jose prohrálo i páté utkání. Nashville nasměroval k vítězství dvěma trefami Tommy Novak.

Rangers od deváté minuty prohrávali, ale skóre otočili i díky Chytilovi. Český útočník si první bod připsal za přihrávku napříč útočným pásmem zleva do pravého kruhu, ze kterého vyrovnal Artěmij Panarin. V závěru prostřední třetiny se po bekhendovém pasu českého útočníka prosadil zblízka Alexis Lafreniére a zvýšil na 3:1. Pojistku přidal Panarin opět po Chytilově přihrávce.

