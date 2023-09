První Rus z NHL otevřeně kritizuje válku na Ukrajině. Teď už domů asi nemůžu, tuší Zadorov

Nikita Zadorov (28) se stal prvním ruským hokejistou z NHL, který otevřeně promluvil o válce na Ukrajině a zkritizoval ruskou invazi. V rozhovoru pro The Hockey News prozradil, že na začátku konfliktu se Rusové v zámoří domlouvali na společném prohlášení. To ale nikdy nevzniklo, protože tábory hráčů měly rozdílné názory.

Na instagramovém profilu má už od února 2022 připnutý příspěvek, v němž se distancuje od války, kterou vede Rusko proti Ukrajině. Zadorov zároveň přiznal, že konflikt ovlivnil i dění v jeho rodině. Nedokázal prý své rodiče přesvědčit o tom, že podlehli propagandě. I proto se už domů nevrací.

"Dva tisíce kilometrů od Moskvy jsou bombardováni lidé a já mám sedět v Rusku v restauraci a popíjet červené víno? To přece není morální," říká v rozhovoru s Jurijem Dudem, ruským reportérem The Hockey News. "Je mi líto všech mladých kluků. Omlouvám se. Místo abychom vychovali novou generaci, posíláme je zemřít," dodává.

Když invaze začala, chystalo se údajně společné prohláčení ruských hráčů, jehož iniciátorem byl Sergej Bobrovskij. Nedokázali se však dohodnout, co by mělo obsahovat. "Rozdělili jsme se na dva tábory: jeden byl propagandistický a druhý podle mého názoru zdravý," vypráví Zadorov. "Někteří hráči chtěli mluvit o těch osmi letech, kdy podle ruské propagandy Ukrajina ostřelovala Rusy v Donbasu, což bylo zjevně nepravdivé prohlášení. Asi nemusím říkat, kdo byl vůdcem tábora propagandy," dodává.

Zadorov si uvědomuje, že svým prohlášením si zřejmě navěky zavřel dveře k návratu do země, kde se narodil. "Jsem si vědom následků, které ponesu. Pravděpodobně se nikdy nebudu moct vrátit do své vlasti, do města, kde jsem vyrostl, ale jsem s tím v pohodě," vypráví. "Vím, jak to tam funguje. Bude z toho další velká propaganda, televizní kanály o mně budou mluvit a prosazovat svou agendu a říkat, že mám mozek vymytý Západem," dodává.

Také ale prosí, aby svět neházel všechny Rusy do jednoho pytle: "Nelíbí se mi, jak lidé reagují, i když to částečně chápu. Ale není to spravedlivé. Jsem si jistý, že v Rusku je spousta lidí, kteří mají stejný názor jako já, jenže prostě nemají šanci něco ovlivnit nebo opustit zemi. Já jsem opravdu šťastný, že mohu být jinde."

Ruští sportovci jsou většinou k tématu války na Ukrajině zdrženliví. Jedním z prvních, kteří vyjádřili nesouhlas byl tenista Andrej Rubljov, který jen dva dny po začátku invaze na kameru po vítězném semifinále na turnaji v Dubaji napsal slova "No war". Do Ruska se už vracet nechce fotbalista Alexander Kokorin, který odmítl nabídky k přestupu do své vlasti právě kvůli válečnému konfliktu a v současnosti hraje za kyperský Aris Limassol.