Rangers srovnali v play off NHL krok s Floridou, výhru v prodloužení jim vystřelil Goodrow

Hokejisté New Yorku Rangers s Filipem Chytilem (24) v sestavě zdolali Floridu 2:1 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference NHL na 1:1. Zápas rozhodl centr čtvrté řady Barclay Goodrow (31) v čase 74:01.

"Bylo to vzrušující. Oba gólmani chytali velmi dobře a dostali jsme se do prodloužení. Škoda, že jsme výhru nestrhli na svou stranu, ale není lehké porazit dvakrát za sebou vítěze základní části," uvedl trenér Floridy Paul Maurice. I kouč Rangers Peter Laviolette konstatoval, že se hrál oboustranně kvalitní zápas. "Nakonec jsme vstřelili v prodloužení důležitý gól. Byla to ohromně důležitá výhra. Cítíme se mnohem lépe, než kdybychom jeli na Floridu za stavu 0:2 na zápasy," doplnil.

Rangers v úvodním utkání neskórovali, ale Sergeje Bobrovského připravili ve druhém duelu o neprůstřelnost v sérii už v páté minutě: po přihrávce Adama Foxe doklepl puk do prázdné branky Vincent Trocheck. Florida vyrovnala v závěru první třetiny, když přesilovou hru využil střelou z mezikruží Carter Verhaeghe.

Další gól padl až po téměř hodině hracího času. Goodrow zpracoval ve středním pásmu puk ze vzduchu, vyměnili si jej s Trocheckem a rychlý protiútok zakončil střelou z mezikruží.

"Ani nevím, jak puk prošel. Vybavím si, že mi Trocheck skvěle přihrál, Cuylle šel do brány, čímž mi otevřel prostor. Oba to sehráli výborně. Vždy se cítíte dobře, když pomůžete týmu. Odehráli jsme výborný zápas a je hezké, že jsme byli odměněni," uvedl Goodrow. Gól mu přál i trenér Laviolette. "Vždy jsem šťastný, když rozhodne hráč, který dělá tolik jiných věcí, aby pomohl mužstvu k úspěchu," řekl.

Florida prohrála v play off v prodloužení poprvé od roku 2016. Následně zvítězila v jedenácti zápasech, které skončily po základní hrací době nerozhodně. "Nečekáte, že pokaždé vyhrajete," uvedl obránce Floridy Aaron Ekblad. "Vlétli na nás a byl to vyrovnaný zápas. Je nepříjemné, že jsme jej ztratili v prodloužení, ale pořád je to 1:1 po zápasech venku. Musíme to rychle hodit za hlavu a jít dál," dodal.

Hrdinou utkání se mohl stát v 71. minutě Chytil. K českému útočníkovi se odrazil kotouč před odkrytou branku, ale trefil se do zadní části těla obránce Floridy Olivera Ekmana-Larssona. Chytil, který většinu sezony vynechal kvůli zranění, tak stále čeká na první gól v aktuálním ročníku. V základní části naskočil do deseti utkání a připsal si šest přihrávek, v play off odehrál tři zápasy.