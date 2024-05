Edmonton vstoupil do konferenčního finále lépe, ve druhém prodloužení rozhodl McDavid

Hokejisté Edmontonu v prvním zápase finále Západní konference NHL porazili Dallas 3:2 ve druhém prodloužení. V 81. minutě rozhodl o výhře Oilers Connor McDavid (27). Český útočník Radek Faksa (30) v zápase nebodoval.

Po opatrné první třetině, v níž bylo k vidění jen deset střel na branku, se šlo do kabin za bezbrankového skóre. Hned v úvodu druhé dvacetiminutovky ale hosté poprvé udeřili. Po 58 sekundách se prosadil nejproduktivnější hráč play off Leon Draisaitl a v čase 24:17 zvýšil na 2:0 Zach Hyman.

Neuběhly ani dvě minuty a domácí zásluhou trefy Tylera Seguina snížili na 1:2, poté ale začali vládnout brankáři. Na další přesný zásah se čekalo přes půl hodiny hry. Ke spokojenosti domácích fanoušků čekání protrhl svým druhým gólem v zápase Seguin. Zkušený centr v 57. minutě dorazil za gólmana Stuarta Skinnera střelu Jevgenije Dadonova a poslal zápas do prodloužení.

Hlavní postavou prodloužení byl McDavid, jenž hned v jeho úvodu nabídl Dallasu čtyřminutovou přesilovku za faul vysokou holí. Oilers oslabení i díky výbornému Skinnerovi přečkali a převzali iniciativu. "Ubráněné oslabení nás uklidnilo. Kluci ty čtyři minuty výborně odpracovali a přinesli si pohodu i do dalšího průběhu zápasu," chválil gólman Edmontonu.

Z herní převahy si Edmonton vytvořil i první velkou příležitost k ukončení duelu. A opět u toho byl McDavid. Kanadský útočník se po Hymanově střele objevil sám na hranici brankoviště a stačilo, aby poslal puk do odkryté části branky. Domácí gólman Jake Oettinger ale konec zápasu skvělým zákrokem hokejkou odmítl. "Kdybychom dnes nevyhráli, měl bych asi těžké spaní," přiznal kapitán Oilers.

V úvodu druhé nastavené dvacetiminutovky to byl právě on, kdo zápas ukončil. McDavid si mezi kruhy našel střílenou přihrávku Evana Boucharda od pravého mantinelu a tečoval ji za Oettingerova záda. "Myslím, že nikoho nepřekvapilo, že rozhodl zrovna on. Je nejlepší na světě," vyzdvihl sedmadvacetiletého útočníka Mattias Ekholm. "Velkou šanci měl už v prvním prodloužení, opět ale potvrdil, že se v takových pozicích dvakrát za sebou nemýlí," dodal švédský zadák.

První zápas série tak stejně jako na Východě zvládl hostující tým. "Je to škoda, protože jsme hráli dost dobře na to, abychom dnes zvítězili. Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém rozhodovaly centimetry. Pro nás se ale nic nemění. Máme před sebou ještě celou sérii," řekl Seguin.

Statistiky hráče. Enetpulse

Dallas je ve finále konference podruhé za sebou. Minulý rok podlehl pozdějším šampionům z Vegas 2:4 na zápasy. "Pokud tentokrát chceme postoupit, musíme být prostě lepší," řekl po zápase kapitán Jamie Benn, který ve 34 letech stále čeká na první Stanley Cup.

Na pohár by si poprvé v kariéře rád sáhl také Faksa. Český útočník v úvodním zápase série odehrál téměř 15 minut, ale do statistik se nezapsal. Jeho jediným bodem v letošním play off tak zůstává vítězný gól ze sedmého zápasu série prvního kola proti Vegas.