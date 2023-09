Šalé, Šapovaliv a další čtveřice českých juniorů opustila kempy klubů NHL

Šestice českých hokejových juniorů v úterý opustila přípravné kempy klubů NHL. Tomáš Hamara (19) se z Ottawy přesunul do Kitcheneru (OHL), další obránci Marek Alscher (19) z Floridy do Portlandu (WHL), Vojtěch Port (18) z Anaheimu do Edmonton Oil Kings (WHL) a útočníci Eduard Šalé (18) ze Seattlu do Barrie (OHL) a Matyáš Šapovaliv (19) z Vegas do Saginawu (OHL). Útočník Jiří Felcman (18) se vrátil z Chicaga do juniorského týmu Langnau ve Švýcarsku.

Hamara, který je stejně jako Šalé a Šapovaliv juniorským vicemistrem světa z letoška z kanadského Halifaxu, naváže v Kitcheneru na působení z minulé sezony. Loni se tam odchovanec Sparty přesunul z Tappary Tampere, kde působil od 14 let. Ottawa jej draftovala loni v třetím kole a hned v červenci s ním podepsala tříletý kontrakt, který se při jeho působení v OHL opět o rok odloží.

Alscher, jehož si Panthers vybrali v roce 2022 ve třetím kole draftu, bude působit v Portlandu už třetí sezonu. Rodák ze Slaného se tam přesunul z mládežnického týmu Pelicans Lahti, kde strávil po příchodu z Kladna dva roky. S Floridou uzavřel tříletou nováčkovskou smlouvu letos v březnu.

Port, po kterém sáhli Ducks letos v šestém kole draftu, už strávil v týmu Oil Kings téměř celou minulou sezonu.

Šalého draftoval Seattle letos v prvním kole na 20. místě a v červenci s ním podepsal kontrakt. Účastník dvou MS osmnáctek a jednoho dvacítek, který má za sebou už dvě sezony v extralize v mateřské Kometě Brno, bude sbírat první zkušenosti se severoamerickým hokejem v OHL.

Šapovaliv po odchodu z mateřského Kladna sehraje v Saginawu třetí sezonu. Letošní vítěz Stanley Cupu Vegas jej draftoval loni ve druhém kole a v prosinci s ním podepsal tříletou smlouvu.

Felcmana si vybralo Chicago letos ve třetím kole. Odchovanec Hradce Králové působí v Langnau od 14 let. Letos se bude ucházet o premiéru mezi muži v nejvyšší soutěži.

Přípravu Winnipegu opustil také nedraftovaný obránce Šimon Kubíček. Na kemp Jets byl přizván jako hráč farmy Manitoba Moose, kde má kontrakt v AHL.