Z kabiny NHL: V Arizoně máme ty nejvyšší ambice. První krok je play off, říká Vejmelka

Z kabiny NHL: V Arizoně máme ty nejvyšší ambice. První krok je play off, říká Vejmelka

S novou sezonou se vrací na hokejová kluziště i staré příběhy. Karel Vejmelka (27) přidá k tomu svému už třetí zámořskou kapitolu. Český gólman se usadil v brankovišti Arizony Coyotes, s níž hodlá konečně proniknout do bojů o Stanley Cup. "Play off je první zásadní krok," netají klubové ambice v exkluzivním rozhovoru pro Livesport Zprávy z daleké Austrálie, kam NHL vůbec poprvé zavítala se svou předsezonní přípravou, bronzový medailista z MS 2022.

Jaká byla letní příprava?

"Byla už taková tradiční, víceménně podobná jako byly ty předešlé. V Česku jsem se připravoval stejně jako vždycky a v Arizoně už jsme měli jenom pár tréninků, při nichž jsme se sklouzli na ledě. Nebylo to nic náročného. Takže příprava proběhla, jak měla – v tradičním duchu."

Na co jste se soustředil?

"Nic moc jsem neměnil. Samozřejmě nějaké věci se změnily, řekl bych ale jen detaily. Nic zásadního, proběhlo to jako každý rok."

Z Kabiny NHL: Karel Vejmelka Livesport

Co říkáte na hokejový pobyt v Austrálii? Jak to tam vypadá?

"Je to samozřejmě něco speciálního, zpestření začátku sezony. Jsme rádi, že můžeme Austrálii poznat. Já osobně jsem tu nikdy nebyl. Je to zase úplně něco jiného. Město je krásné, prostředí také. Jsme rádi, že to můžeme zažít."

Co fanoušci?

"Dneska při zápase byli skvělí. Musím říct, že mě to překvapilo. Fandili více než někteří v Americe. Podobalo se to trošku evropskému fandění. Bylo to příjemné. Přišlo jich hodně. Možná bylo vyprodáno, nejsem si jistý. Rozhodně byl plný zimák, což bylo fajn."

Jak se k netradiční cestě staví hráči?

"Myslím, že podobně jako já. Všichni to vnímají jako zpestření začátku sezony. Můžeme poznat zase nová místa. Co vím, tak nikdo z kluků v Austrálii také nebyl. Pro každého je to něco nového."

Arizona přes léto posilovala. Jaké má klub ambice?

"Rozhodně ty nejvyšší. Musíme zkusit zabojovat o play off. To je takový ten první zásadní krok, ve kterém se bude sezona lámat, zda byla úspěšná, nebo ne. Pak už se může stát cokoliv."

Už jste si zvykl na roli jedničky mužstva?

"Pořád to neberu tak, že mám něco jistého. Nechci říct, že jsem jasná jednička. Ani nemůžu, protože se může stát cokoliv. Do sezony jdu vždycky s tím, že nemám pozici jistou a je to pro mě lepší. Jsem psychicky nastavený spíše na tlak a těžší zápasy, v nichž budu muset dokazovat, že si místo v bráně zasloužím. Myslím si, že to tak i bude."