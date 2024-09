Český útočník Dominik Kubalík (29) opouští po pěti sezonách zámořskou NHL a vrací se do Švýcarska, kde již dříve působil. Letošní mistr světa vymění Ottawu za tým Ambri-Piotta. Aktuální dohoda ovšem obsahuje výstupní klauzuli, která českému reprezentantovi umožní opět odejít do NHL, pokud o něho v zámoří projeví zájem do 15. prosince.

Kubalík odstartoval putování v NHL v sezoně 2019/20 a za Chicago tehdy vstřelil 30 branek. Od té doby ale na podobný ročník nenavázal, zahrál si také za Detroit a Ottawu a v poslední sezoně získal jen 15 bodů (11+4) v 74 zápasech. Chuť si spravil na mistrovství světa v Česku, kde pěti góly pomohl ke zlatým medailím.

"Dominik se chce co nejdříve vrátit do NHL, ale dává přednost tomu, aby se udržoval ve formě před zahájením sezony s týmem v Evropě a vyjádřil své přání tak učinit s klubem, který mu pomohl dostat se do NHL již před pěti lety," uvedli zástupci Ambri-Piotta na webu.

Český reprezentant v NHL odehrál celkem 357 zápasů, v nichž nasázel 93 gólů a k tomu přidal 83 asistencí. Play off si zahrál pouze v nováčkovské sezoně, kdy v dresu Blackhawks naskočil do devíti utkání ve kterých posbíral solidních 8 bodů (4+4).