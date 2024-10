Toronto v NHL potvrdilo skvělý vstup do sezony, výhru nad Tampou řídil třemi body Nylander

Hokejisté Toronta v jediném nočním zápase NHL porazili soupeře z Tampy 5:2 a připsali si už čtvrtou výhru v novém ročníku. Hlavní podíl na vítězství domácího celku měl William Nylander (28), který zaznamenal bilanci (2+1). Do utkání zasáhl také český útočník David Kämpf (29), jenž na ledě strávil zhruba 12 minut, do statistik se však výrazněji nezapsal.

Oba celky vstupovaly do utkání s vědomím, že prohrály poslední zápas. Lépe však duel odstartovalo Toronto, které šlo na konci 4. minuty do vedení po trefě Nylandera poté, co mu střeleckou pozici mezi kruhy připravil Max Domi. Ještě do konce první třetiny se však Tampě podařilo vyrovnat, když se v samostatném úniku objevil Nick Paul a s pomocí obránce Simona Benoita překonal Anthonyho Stolarze.

"Skvěle jsme začali. Tampa v závěru první třetiny vyrovnala, ale nás to nerozhodilo a dál jsme hráli rychlý hokej s řadou přečíslení, čímž jsme jim zatápěli. Skvěle jsme bránili oslabení a podržel nás gólman Stolarz," řekl Nylander.

Domácí rozhodli zápas ve druhé třetině, kterou ovládli jasně 4:0. Postupně se prosadili Auston Matthews, podruhé v zápase Nylander, Max Paccioretty a Matthew Knies. Tampa se ve třetí třetině zmohla už pouze na snížení, když se potřetí v sezoně prosadil Brayden Point.

Za zmínku určitě stojí i parádní zákrok Stolarze za stavu 4:1 pro Toronto. Americkému gólmanovi, který loni z pozice dvojky slavil zisk Stanley Cupu s Floridou, se podařilo zastavit jak ránu Brandona Hagela, tak i následnou dorážku Jakea Guentzela, která už pomalu směřovala za brankovou čáru.

"Je to o tom každodenní prací získat jistotu a sebevědomí. S trenérem gólmanů pracuji na spoustě věcí, kromě toho ale nepodceňuji ani odpočinek a snažím se starat se o své tělo. Prostě chci z téhle příležitosti vytěžit co nejvíc," prohlásil po utkání Stolarz.

Zatímco Stolarz vychytal Torontu čtvrtou výhru v sezoně, Andrej Vasilevskij se v brance Lightning zápasem protrápil, když inkasoval čtyři branky z 14 střel. Před gólem Austona Matthewse v úvodu druhé třetiny zkušenému gólmanovi vypadla z výstroje jednoduchá střela a americký kanonýr měl na brankovišti snadnou pozici. Při gólu na 3:1 si Vasilevskij nepohlídal mezeru mezi betony a chybu v jeho postoji odhalil střílející Nylander.

"Myslím si, že zápasy, ve kterých jsem ho za naši dlouhou společnou kariéru vystřídal, bych spočítal na prstech jedné ruky. Dnes to ale byl jeden z nich. Vycítil jsem, že si potřebuje odpočinout," řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper.