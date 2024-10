Týden v NHL: Když se krajani poperou, zlá krev na tréninku a vykřičník pro dva favority

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Florida je bez zraněného kapitána Aleksandera Barkova i nemocné hvězdy Matthewa Tkachuka, ale přesto vítězí. Bodově je to zásluha především Sama Reinharta, který ve čtyřech zápasech získal devět bodů, za čtyři branky a pět nahrávek. Ve třech případech navíc Panthers triumfovali. Také bilance +7 byla vůbec nejlepší z celé NHL.

Brankář týdne

Těžko ukázat na někoho jiného než na švédského gólmana Filipa Gustavssona z Minnesoty. V úterý šestadvacetiletý rodák ze Skelleftey ve vítězném zápase proti St.Louis přehodil svým střeleckým pokusem v závěrečné power play celé hřiště a uzavřel skóre na 4:1. "Možná bych se měl účastnit porad o přesilových hrách," řekl po zápase s úsměvem pro ESPN.

Ve chvíli, kdy skóroval, měl navíc na kontě víc vstřelených branek než například Auston Matthews nebo Connor McDavid. A protože uspěl v přesilové hře, dal víc gólů v početní výhodě než do té doby měly Anaheim, Carolina, Toronto a Buffalo. A co se brankářských čísel týče, ve dvou zápasech dostal jen dva góly, pochytal 50 střel a měl úspěšnost zákroků 96,2%.

Čech týdne

Lukáš Dostál naskočil do všech tří zápasů Anaheimu, jednou se radoval z vítězství, jednou zápas skončil prohrou a jednou prohrou až v nastavení. Ačkoliv inkasoval deset branek ze 114 střel (na žádného gólmana jich v týdnu tolik nešlo), pokaždé se vešel mezi tři hvězdy utkání.

"Úplně nás ničili, ale on byl neuvěřitelný a držel nás stále ve hře o body," řekl například o Dostálovi po prohře 3:4 v prodloužení s Coloradem trenér Greg Cronin. Ducks v tomto utkání prohráli 20:49 na střely... Svůj boj o pozici jedničky mužstva zatím mistr světa zvládá velmi dobře.

Highlight týdne

Buffalo Sabres odstartovali ročník třemi porážkami, ve kterých navíc vstřelili pouhé tři góly. Ještě k tomu hned v pondělí došlo na tréninku k hodně vyostřenému konfliktu mezi kapitánem Rasmusem Dahlinem a útočníkem Peytonem Krebsem. Ten údajně odstartoval Krebsovou vysokou holí, jenže švédský kapitán ho následně na ledě sestřelil ostrým hitem a vznikla rvačka.

"Tohle nebyla žádná kolize, Dahlin si pro něj jasně šel a pro tu bitku taky. Takové hity se na tréninku normálně nevidí," napsal na sociální síti X o celém incidentu bývalý obránce Carlo Colaiacovo.

A protože celý střet byl natočen na kameře, měl incident celkem slušnou publicitu. Dahlin se po zápase kanadskému útočníkovi omluvil a řekl, že si srážku a rvačku vyčítá. A všechno bylo zase dobré. "Kluci zůstanou kluci," bral vše s klidem trenér Lindy Ruff.

Statistika týdne

Celky Colorada a Nashvillu před startem sezony patřily mezi týmy, které by v sezoně měly mířit na ty nejvyšší mety. Ale ani jednomu start nevyšel, a to vůbec. Oba začaly ročník s bilancí 0-4-0 a nikdo se stejným startem nikdy v historii v dané sezoně Stanley Cup nevyhrál.

Colorado už první výhry urvalo, ale Nashville stále ještě ne, navíc přidal další porážku a po pěti prohrách je jediným celkem, který ještě v NHL nemá ani bod. Přitom v létě získal Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta a Bradyho Skjeie a na přestupovém poli byl označován za největšího vítěze.

Ze sociálních sítí

A ještě jednou shozené rukavice. V NHL aktuálně v poli naskakují pouze tři hokejisté z Lotyšska, přesto se ve čtvrtečním zápase dva z nich poprali. Během vyostřené situace u mantinelu si floridský Uvis Balinskis chytl krajana Teddyho Bluegera z Vancouveru v dojmu, že s kamarádem bude v bezpečí, ale nakonec všechno skončilo shozenými rukavicemi. Ale po zápase přátelským objetím a úsměvy.

Blueger se navíc přiznal, že neměl tušení, že se vrhl na svého kamaráda a parťáka z mistrovství světa v letech 2017 a 2018.

Fotografie týdne

Rodák z Toronta útočník Luke Evangelista sice hájí v NHL barvy Nashvillu, ale když se člověk narodí v Torontu – v jednom z největších hokejových měst světa – většinou je odmalička jasné, komu bude fandit. První dres, který Evangelista jako chlapec vlastnil, byl dres obránce Luka Schenna, tedy muže, se kterým teď dvaadvacetiletý útočník hraje v jednom týmu. A byl dokonce u toho, když ostřílený zadák naskočil ve čtvrtek do 1000. zápasu NHL a také když v sobotu v tom 1001. před zraky rodiny a přátel skóroval.

Malý Evangelista s dresem svého idolu. © Courtesy of Nashville Predators

Pohled Ladislava Šmída

"Týden za mě ozářily dva milníky v Pittsburghu, 1600. bod Sidneyho Crosbyho a 500. gól Jevgenije Malkina. Za mě jde o jednu z nejlepších dvojic v historii, neskuteční hráči! S Malkinem jsme stejný ročník, hodně jsem toho proti němu nahrál už v mládežnických reprezentacích a vím, jak odskočený byl vždycky od ostatních. Rozdílový hráč. Což i v pokročilejším věku ukazuje v NHL, navíc třikrát vyhrál Stanley Cup.

Crosby je rozhodně jedním z největších profesionálů v hokeji. Pro Kanadu je to klasický kluk z plakátu, musím říct, že tady ho všichni milují, hráči ho respektují a i většiny mladých hráčů ze současné éry, když se zeptám, koho mají nejraději, tak je to právě on. Na nejvyšší úrovni hraje celou kariéru, dotáhne každý detail, není kolem něj žádné drama a negativní ruch, prostě maximální profesionál. Kdybych měl kolem někoho postavit tým, on by byl nejspíš ten první, koho bych zvolil.

A jsem hrdý na to, že jsem si proti takovým legendám sám mohl v NHL zahrát."