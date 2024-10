Crosby pokořil metu 1600 bodů, Malkin zase vstřelil 500. gól. Je to skvělý příběh, shodují se

Profimedia / Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby (37) se stal desátým hráčem v historii, který v NHL dosáhl na metu 1 600 bodů. Kanadský hokejista přispěl vítězným gólem a dvěma asistencemi k triumfu Penguins nad Buffalem 6:5 v prodloužení a společně se spoluhráčem Jevgenijem Malkinem (38), který vstřelil svůj 500. gól v lize, si užili ovace publika.

Malkin zaznamenal v utkání čtyři body, vstřelil gól a na tři přihrál. "Vzpomínám si, jak jsem ho sledoval při hře. Přišel k nám v mém druhém roce v NHL v roce 2006. Věděl jsem, že je chytrý, a od začátku jsem viděl, že je výjimečný. Doufal jsem, že naše spolupráce bude fungovat, a jsem za to velmi vděčný. Myslím, že ať už jde o momenty, jako byl dnešní večer, nebo o věci, kterými jsme si prošli - a byly dobré i špatné - bylo neuvěřitelné být součástí tohoto týmu a hrát s ním tak dlouho," chválil svého spoluhráče Crosby.

Právě po Malkinově asistenci přišel pro velezkušeného Kanaďana velký okamžik. Rychleji než on nasbírali 1 600 bodů pouze Wayne Gretzky (667 zápasů), Mario Lemieux (812), Marcel Dionne (1 164) a Jaromír Jágr (1 274). Crosby k tomu potřeboval 1 277 zápasů.

"Je to skvělý příběh. Nevím, jak to funguje, ale já mu pomohl asistencí k jeho 1600. bodu a on mně k mému 500. gólu. Je to skvělé pro mě i pro něj. Asi si zasloužíme, abychom tuhle noc strávili spolu," řekl Malkin pro klubový web.

Crosby navíc vstřelil 91. vítězný gól v kariéře, čímž se v této statistice vyrovnal Gretzkymu a Marku Recchimu na 21. místě. "Jsem rád, že se tak rozhodl a že si připsal 1600 bodů. Zaslouží si každý z nich. Je to lídr, kapitán, tvrdě pracuje na každém tréninku," řekl Malkin.

Oba hráči po zápase pózovali fotografům s puky a kapitán Penguins pak ještě jednou vyzdvihl Malkinův přínos pro tým. "Měl jsem místo v první řadě, abych ho mohl sledovat. Jsme za něj opravdu šťastní. Víme, jak těžké je dostat se na takové číslo a jak dlouho a jak dobře se mu to daří. Je to velký úspěch a jsem na něj pyšný," uzavřel.