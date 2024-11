Týden v NHL: Stamkos poprvé v Tampě jako host, Matthews jako kartička a rozjetý Ovečkin

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Zatímco v minulé sezoně se rozjížděl skutečně pomalu a sedm gólů měl na kontě až díky zásahu z posledního dne kalendářního roku 2023, v tomto ročníku je Alexandr Ovečkin stihl získat už se začátkem listopadu. Z toho pět jich padlo během uplynulého týdne a stárnoucí kapitán Washingtonu k nim navíc přidal ve čtyřech zápasech další čtyři asistence.

S bilancí +7 byl navíc v lize úplně nejlepší, patnáct střeleckých pokusů ho zařadilo na osmé místo v celé soutěži.

Brankář týdne

Ve Philadelphii v tomto ročníku ještě není jasno o brankářské jedničce, švédský gólman Samuel Ersson se o ní ale poslední dobou hlásí velmi výrazně. Pětadvacetiletý rodák z Falunu nejprve zastavil všech 23 střel proti Bostonu a zapsal první čisté konto sezony, následně přidal další výhru a pustil jediný gól proti St.Louis. V sobotu se ale zranil a pár dní by měl chybět. Úspěšnost zásahů v týdnu vytáhl na 98,1%.

Čech týdne

Nejproduktivnější hráč Caroliny v této sezoně se jmenuje Martin Nečas. Stejně jako Ovečkin zvládl český mistr světa nasbírat devět bodů (3+6), jemu na to ale stačily jen tři zápasy. Navíc průměrně nehrál ani osmnáct minut a ke třem brankám potřeboval jen šest střel. K výhře 8:2 nad Bostonem přispěl čtyřmi body.

Aktuálně bodoval v šesti zápasech v řadě, jeho osobní rekord je o pouhé jedno utkání dál. Dalším soupeřem Canes bude v úterý Philadelphia.

Highlight týdne

Šestnáct let byl oporou mužstva, jedenáct let kapitánem, získal dva Stanley Cupy a nikdo v Tampě nezískal tolik bodů (1137) a nevstřelil tolik gólů (555). Byl to proto šok, když se Lightning v létě vzdali služeb Stevena Stamkose a kanadský kanonýr podepsal kontrakt v Nashvillu.

Hned v devátém zápase sezony se do místa, které pro něj roky bylo domovem, vrátil. Dvakrát nahrával, ale prohře 2:3 v prodloužení nezabránil. Ještě než se vhodilo úvodní buly dočkal se Stamkos vřelého přivítání a 19 092 fanoušků šílelo.

"Nevěděl jsem, jak budu reagovat, ale bylo to úžasné," rozplýval se po zápase a jeho tvrzení podpořil také otec Chris, který byl v hledišti. "Stále je tu všude kolem plno lidí v jeho dresu, možná ještě víc než když tu Steven hrával. Slyšet, jak domácí hala skanduje jméno hostujícího hráče, bylo krásné," dodal.

Statistika týdne

Minnesota válí a s ní její nejlepší hráč útočník Kirill Kaprizov. Ruská superstar právě vytvořila nový klubový rekord, Kaprizov sedmkrát v řadě zapsal v jednom utkání minimálně dva body. Ve dvou případech to navíc byly tři body a Wild ze sedmi duelů hned šest vyhráli.

Série mu skončila až v neděli proti Torontu, to Wild vyhráli 2:1 v prodloužení i bez jeho přispění.

Ze sociálních sítí

Síla sociálních sítí se znovu ukázala v momentu, kdy internetem proletěl halloweenský kostým sedmiletého Graysona Josepha, který se převlékl za hokejovou kartičku Austona Matthewse tak perfektním způsobem, že se brzy s kapitánem Toronta mohl setkat.

"Vypadáš jako já," nestyděl se mladík když se setkal s americkým útočníkem, a to nebylo všechno. Zvládl také shodit rukavice s drsňákem Ryanem Reavesem.

Fotografie týdne

V úterý přijela Minnesota na led Pittsburghu a jeden muž zažil speciální večer. Brankář Marc-André Fleury třikrát vyhrál s Pens Stanley Cup a společně se Sidneym Crosbym, Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem patří k největším hvězdám v historii klubu.

Letang, Crosby, Fleury a Malkin spolu třikrát ovládli ligu. x.com/NHL

Fleury po sezoně nejspíš ukončí kariéru, takže pro něj na ledě PPG Paints Areny šlo asi o derniéru. "Z celého srdce si vážím toho, co pro mě za ty roky zdejší lidé udělali. Mám na to jen ty nejlepší vzpomínky. Na spoluhráče, zaměstnance a samozřejmě i na fanoušky," řekl pro NHL.com.

Pohled Ladislava Šmída

"Leon Draisaitl ve čtvrtek dvěma góly a nahrávkou pomohl porazit Nashville 5:1 a v posledních šestnácti zápasech proti Predators nasbíral neskutečných 41 bodů. Tomu se říká naprostá dominance. Člověk občas má takový tým, proti kterému se mu extrémně daří, což se tedy mně osobně bodově nikdy nestalo. (smích) Ale když to sedí, tak to prostě sedí.

Edmonton teď postrádá Connora McDavida, takže po špatném začátku sezony u Oilers všichni ještě víc spoléhají na Draisaitla. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pamatuji se, že když jsem hrával za Edmonton často proti nám nastupovali za Vancouver bratři Sedinové, jejich statistiky přesně nevím, ale přišlo mi, že pokaždé, když proti nám hráli, každý z nich měl gól a nahrávku. Když se mě někdo ptá, proti komu se mi nejhůře hrálo, tak to byli právě oni.

Bylo jedno, jestli proti nim hrál člověk tvrdě, nebo takticky, oni si vždycky našli cestu. Pokaždé byli o krok napřed a člověk měl pocit, že mají snad oči vzadu. Navíc každý, kdo s nimi hrál, se stával o level lepším hráčem. Na ledě i mimo led byli také skvělí, stále k ním chovám velký respekt."